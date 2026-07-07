VIDEO. Dos bombas explotaron frente al hotel donde se alojaba Macron en Siria

La visita del presidente francés Emmanuel Macron a Siria quedó marcada por un grave episodio de violencia luego de que dos bombas explotaran en el centro de Damasco, a escasos metros del hotel donde se alojaba la delegación francesa. Las detonaciones dejaron al menos 18 personas heridas, entre ellas cuatro policías, aunque el mandatario ya había abandonado el lugar cuando ocurrió el hecho y continuó con las actividades previstas en su agenda oficial, según confirmó el Elíseo.

El atentado se produjo durante el segundo y último día del viaje de Macron, una visita de alto valor político por tratarse del primer jefe de Estado de una potencia occidental en viajar a Siria desde la caída de Bashar al Assad y la llegada al poder de una coalición islamista a fines de 2024. En ese contexto, las explosiones volvieron a exponer el complejo escenario de seguridad que atraviesa el país, inmerso en un proceso de transición tras más de trece años de guerra civil.

Las explosiones frente al hotel Four Seasons

Las detonaciones se registraron en las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde se hospedaba la delegación francesa. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior sirio, los dos explosivos eran de fabricación casera y estallaron mientras equipos especializados realizaban los preparativos para desmantelarlos.

Uno de los artefactos había sido ocultado dentro de un vehículo, mientras que el segundo se encontraba escondido en un contenedor de basura ubicado a unos 200 metros del primero. Según las autoridades, ambas bombas explotaron "mientras se realizaban los preparativos" para neutralizarlas.

#BREAKING: Syria explosion caught on camera during French President Macron visit. 18 people injured including four police officers. Macron is still in Syria. pic.twitter.com/BWen6oJbrd — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 7, 2026

Caos, evacuaciones y un amplio operativo de seguridad

Las explosiones provocaron una inmediata movilización de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia. Ambulancias llegaron rápidamente a la zona para asistir a los heridos, mientras las autoridades ordenaban evacuar el área y bloqueaban los accesos cercanos al hotel.

Los testimonios recogidos en el lugar reflejaron escenas de gran tensión. Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio ubicada en las inmediaciones, relató que observó a tres agentes de tránsito heridos antes de que las calles fueran completamente cerradas por las fuerzas de seguridad.

Los reporteros presentes también describieron los daños ocasionados por las detonaciones. Frente al hotel se encuentra el Ministerio de Turismo, edificio cuyas ventanas quedaron destrozadas por la onda expansiva. En la zona también podían verse restos de sangre y fragmentos metálicos esparcidos sobre la vereda, evidencia del impacto provocado por las explosiones.

Pese a la cercanía del ataque, el convoy presidencial francés, que ya se desplazaba hacia el palacio presidencial para mantener un encuentro con el mandatario sirio Ahmed al Sharaa, no llegó a escuchar las detonaciones. Así lo señalaron los periodistas que acompañaban a la delegación oficial.

Horas antes del atentado, Macron había desarrollado otra de las actividades previstas en su agenda: una reunión con representantes de la sociedad civil que se llevó a cabo precisamente en el mismo hotel que posteriormente quedó en el centro del operativo de seguridad.

Una agenda centrada en la reconstrucción

El viaje del mandatario francés tenía un fuerte contenido político y económico. Durante su encuentro con Ahmed al Sharaa, quien anteriormente fue yihadista en Irak y Siria, Macron tenía previsto abordar distintos ejes relacionados con el futuro del país.

Entre los principales temas figuraban la reconstrucción de Siria y la necesidad de fortalecer la unidad y la pluralidad de la sociedad siria en esta nueva etapa política. La delegación francesa también incluyó a importantes representantes del sector empresarial. Entre ellos se encontraba Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, quien puso el foco en el potencial estratégico del territorio sirio para el desarrollo energético regional.

Según expresó el empresario, Siria representa un "país de tránsito importante para el petróleo que llega desde Irak hacia el Mediterráneo", ofreciendo rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Por su parte, Ahmed al Sharaa coincidió con esa visión y remarcó la "importancia de la geografía siria", al tiempo que manifestó su intención de que Francia se convierta en un socio clave para impulsar el desarrollo de nuevos corredores energéticos.

Persistente inestabilidad en un país en transición

El atentado ocurrió en un momento particularmente delicado para Siria. El país atraviesa un complejo proceso de pacificación después de más de trece años de conflicto armado, mientras intenta consolidar una nueva etapa política tras la caída de Bashar al Assad.

Sin embargo, los recientes episodios de violencia muestran que la situación continúa siendo extremadamente frágil. Apenas unos días antes de las explosiones registradas durante la visita de Macron, otro ataque con bomba en un café céntrico de Damasco había dejado diez personas muertas.

Ese antecedente, sumado a las detonaciones ocurridas frente al hotel donde se alojaba la delegación francesa, vuelve a poner de manifiesto los desafíos que enfrenta Siria en materia de seguridad y estabilidad mientras busca avanzar en la reconstrucción institucional y económica del país.