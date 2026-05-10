La OMS busca llevar calma por el brote de hantavirus en un crucero: "Esto no es otro Covid"

La llegada del crucero MV Hondius a las islas Canarias generó preocupación entre los habitantes de Tenerife luego de que se confirmara un brote de hantavirus a bordo que dejó tres pasajeros fallecidos y otros cinco contagios confirmados. Frente a la creciente inquietud pública, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió un mensaje dirigido a los residentes de la isla para intentar llevar tranquilidad y remarcar que la situación sanitaria se mantiene bajo control.

El funcionario internacional sostuvo de manera categórica que "esto no es otro Covid", en referencia a los temores que comenzaron a surgir entre parte de la población ante la llegada del barco este domingo a territorio español. En una carta abierta dirigida a los habitantes de las islas Canarias, Tedros reconoció la preocupación existente, aunque insistió en que el escenario epidemiológico actual presenta características distintas y que el nivel de riesgo continúa siendo limitado.

La advertencia de la OMS y el operativo sanitario

El crucero MV Hondius llegó a las islas Canarias después de que el brote fuera detectado tras su partida desde Cabo Verde. La situación obligó a activar un operativo sanitario internacional que involucra a autoridades españolas, organismos de salud y coordinación entre distintos países.

Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que el "riesgo actual para la salud pública por hantavirus sigue siendo bajo" y detalló que expertos de la OMS y suministros médicos ya fueron enviados al barco para monitorear la situación sanitaria de los pasajeros y de la tripulación.

La declaración del titular de la OMS buscó desactivar comparaciones con la pandemia de Covid-19, especialmente en un contexto donde la sola mención de un brote viral a bordo de un crucero reavivó temores vinculados a emergencias sanitarias internacionales.

Los casos confirmados y la situación de los pasajeros

Según se informó oficialmente, el brote dejó hasta el momento tres pasajeros fallecidos, cinco contagios confirmados de hantavirus y un operativo internacional que involucra a 23 países

Por su parte, la ministra de Sanidad de España, Mónica García, aseguró durante la noche que "todos los pacientes son asintomáticos", una definición que buscó aportar calma en medio del seguimiento sanitario desplegado sobre el crucero.

La funcionaria describió además el procedimiento montado por las autoridades como una operación "sin precedentes", debido a la coordinación internacional necesaria para concretar el desembarco, la repatriación y las cuarentenas correspondientes de los pasajeros involucrados.

El desembarco en Tenerife y las medidas de aislamiento

Las autoridades españolas explicaron que los pasajeros al desembarcar en el puerto industrial de Granadilla, serán trasladados en vehículos sellados directamente hacia distintos aeropuertos, donde comenzará el operativo de repatriación hacia sus países de origen.

El procedimiento contempla además medidas de cuarentena específicas para cada grupo de pasajeros, dependiendo de sus nacionalidades y de las disposiciones sanitarias correspondientes.

En el caso de los ciudadanos españoles que permanecen a bordo del MV Hondius, el operativo prevé un traslado especial hacia instalaciones militares cercanas a Madrid. Posteriormente serán derivados al Hospital Gómez Ulla, donde cumplirán la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

Entre los datos informados oficialmente también se confirmó que una mujer que había sido hospitalizada en Alicante tras mantener contacto con uno de los pasajeros fallecidos dio resultado negativo para hantavirus. La información fue comunicada por autoridades sanitarias españolas durante la jornada de este sábado.