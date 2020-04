La OMS llamó a estar preparados para nuevas oleadas de contagios

El director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, advirtió este jueves que, una vez que se supere la primera ola de contagios de coronavirus, "es esencial prepararse para una segunda o tercera, particularmente si todavía no hay una vacuna disponible".

Esta alerta llega justo en el momento en que varios países europeos comenzaron a salir del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y a abrir lentamente sus economías.

"Es necesario estar preparados", remarcó el médico, que lleva 11 años en la OMS, y adelantó que las autoridades de salud pública deben tener una fuerte presencia para guiar y proteger a la sociedad. "Debemos tener una salud pública fuerte", advirtió.

Kluge destacó que la pandemia de coronavirus logró devastar hasta incluso a los que eran considerados los mejores sistemas sanitarios. "La salud debe estar al tope de la agenda política", subrayó el director regional del organismo.

"Sin salida no hay economía y no hay seguridad. No hay que olvidar esta lección", dijo e invitó a todos los países a estar unidos para lograr salir de esta pandemia.

Kluge advirtió que la situación en el continente europeo sigue siendo seria y que no es igual en todo el territorio. "España, Italia, el Reino Unido, Alemania y Francia tienen todavía el más alto número de casos, pero tras las medidas de distanciamiento vemos una meseta o reducción de los nuevos casos", detalló y remarcó: "Debemos monitorear de cerca estos casos positivos".

En las últimas semanas, 21 países que integran la región comenzaron a flexibilizar la cuarentena con la reapertura de comercios y permisos de salida para recreación. Y otros 11 están analizando salidas similares. Frente a esto, Kluge sugirió no relajarse, porque aunque "hay una estabilización en la parte occidental, la gráfica de nuevos casos se mantiene en ascenso en el este".

"Debemos permanecer en vigilancia y dispuestos a tomar otras medidas de contención si es necesario", destacó el funcionario y aseguró que el coronavirus "no perdona".

El funcionario hizo hincapié que países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia todavía muestran una tendencia ascendente. Y, en días anteriores, había destacado la misma situación en Turquía.

Hasta el momento, este continente concentra el 63% de las muertes en el mundo por el coronavirus, con 129.000 víctimas fatales, pero solo el 46% de los contagios, con 1,4 millones de infectados.