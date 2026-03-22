La OTAN y 22 países planean el desbloqueo del estrecho de Ormuz

En un escenario de máxima tensión geopolítica y económica global, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este domingo que una coalición de 22 países se encuentra analizando de forma exhaustiva la adopción de medidas conjuntas para liberar el tránsito en el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima, vital para el equilibrio energético mundial, permanece bloqueada por Irán en una maniobra de represalia directa contra las ofensivas militares iniciadas por Estados Unidos e Israel.

La conformación de una alianza internacional de urgencia

Desde el pasado jueves, un grupo de naciones, compuestas en su mayoría por integrantes de la alianza atlántica, ha iniciado un proceso de colaboración estrecha. El objetivo primordial, según las declaraciones de Rutte a medios periodísticos estadounidenses, es garantizar que el estrecho quede libre para la navegación tan pronto como sea posible. El ex primer ministro de los Países Bajos subrayó la importancia de esta coordinación frente a una crisis que amenaza con paralizar los flujos logísticos internacionales.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la composición de este bloque no se limita exclusivamente al ámbito atlántico, sino que integra a actores clave de diversas regiones del globo. Además de los miembros de la OTAN, en la iniciativa participan también Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. A pesar de la confirmación de este frente unido, el funcionario de la Alianza no ha precisado una fecha exacta para el inicio de acciones concretas en el terreno. La incertidumbre temporal responde a que la campaña militar en Irán todavía se encuentra en curso, lo que obliga a los equipos técnicos y estratégicos a evaluar con cautela el "qué, cuándo y cómo" de una intervención efectiva en conjunto con Estados Unidos.

El origen del conflicto y el impacto en los hidrocarburos

La parálisis de esta ruta crítica es la consecuencia directa de la escalada bélica que comenzó el 22 de febrero pasado, cuando las fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra territorio iraní. Como respuesta defensiva y estratégica, Teherán procedió a bloquear el paso de buques por Ormuz, una arteria fundamental por la que circula gran parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL) proveniente de las naciones del golfo Pérsico.

La interrupción del tránsito no solo representa un desafío militar, sino un riesgo sistémico para el mercado energético global. Ante esta situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha emitido repetidos llamamientos a las naciones afectadas para que desplieguen buques en la región con el fin de restaurar la libre navegación. Sin embargo, hasta este reciente anuncio de la OTAN, las solicitudes del mandatario norteamericano habían carecido de un apoyo concreto y coordinado entre sus aliados tradicionales, quienes no habían manifestado un respaldo operativo inmediato a la propuesta de Washington.

Tensiones diplomáticas y el futuro de la Alianza

La demora en la respuesta de la comunidad internacional ha generado fricciones públicas en el eje de poder occidental. El presidente Donald Trump ha manifestado de manera crítica que la autoridad de la OTAN se ha visto gravemente mermada durante este proceso. El argumento del mandatario se apoya en lo que él considera una falta de voluntad inicial de la organización para asistir a EE.UU. en el desbloqueo de esta ruta de tránsito de hidrocarburos, considerada de carácter crítico para la seguridad nacional y la estabilidad económica.

Actualmente, el comando central liderado por Mark Rutte trabaja en sintonía con la administración estadounidense para definir los pasos a seguir. La complejidad de la misión radica en equilibrar la necesidad de restablecer el orden comercial sin escalar aún más un conflicto que ya mantiene en vilo a las principales potencias. La resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz se posiciona así como la prueba de fuego definitiva para la cohesión de la coalición y la efectividad de los 22 países involucrados en un contexto de guerra activa en la región.