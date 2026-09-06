La ultraderecha logró un triunfo histórico en Alemania, pero no le alcanza para tener la mayoría absoluta

Alternativa por Alemania (AfD) logró este domingo un triunfo histórico en las elecciones de Sajonia-Anhalt, en el este de Alemania. Con el 97% de los votos escrutados, el partido ultraderechista alcanzaba el 44,3% de los sufragios, un resultado récord que modificó el escenario político regional.

Sin embargo, el resultado no le alcanzó para obtener la mayoría absoluta. AfD quedó a tres escaños de conseguirla y, por lo tanto, deberá buscar apoyos de otras fuerzas si pretende gobernar por primera vez en solitario en una región alemana desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El avance del partido se produjo a costa de sus principales competidores. La Unión Cristianodemócrata (CDU), que gobierna actualmente la región, obtuvo alrededor del 17% de los votos, frente al 37,1% que había conseguido en 2021.

El candidato y primer ministro regional de la CDU, Sven Schulze, reconoció la magnitud de la derrota y aseguró que su partido recibió "un duro golpe".

Por detrás quedaron los socialdemócratas del SPD, la izquierda de Die Linke y Los Verdes, todos con alrededor del 9% de los votos. En tanto, todavía permanecía en duda si la formación de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) conseguiría superar el 5% necesario para ingresar al Parlamento regional.

AfD celebró un resultado récord

El líder regional de AfD, Ulrich Siegmund, celebró el resultado y aseguró que el partido había hecho historia.

"Hemos escrito la historia en este país", afirmó Siegmund a la cadena ARD. Además, sostuvo que Alemania necesita "un cambio político fundamental".

La colíder nacional de AfD, Alice Weidel, también calificó el resultado como un "resultado maravilloso" y consideró que representa un mandato para intentar formar gobierno.

"Nuestra mano está tendida para una coalición o una cooperación", sostuvo.

El problema para AfD es que las principales fuerzas políticas alemanas mantienen hasta ahora su negativa a pactar con el partido ultraderechista.

El dilema de la CDU

Siegmund necesitará conseguir apoyos externos para poder dirigir Sajonia-Anhalt, una región de unos 2,1 millones de habitantes.

Weidel llamó particularmente a la CDU a sentarse a negociar, incluso planteando la posibilidad de un acuerdo con "una parte de la CDU". Sin embargo, el partido del canciller Friedrich Merz descartó hasta ahora cualquier alianza con AfD.

La contundente derrota electoral podría reabrir dentro de la CDU el debate sobre esa estrategia. Algunos sectores de la fuerza defienden desde hace tiempo un acercamiento a los ultraderechistas, aunque la conducción nacional mantiene el rechazo a cualquier cooperación.

AfD ya había ganado las elecciones de Turingia en 2024, aunque no pudo formar gobierno debido al aislamiento político impuesto por el resto de las fuerzas. Ninguna región alemana ha sido gobernada por la extrema derecha desde 1945.

Las propuestas de Siegmund

En caso de acceder al gobierno, Siegmund anticipó que buscará impulsar una agenda centrada en el endurecimiento de la política migratoria.

Entre sus propuestas también se encuentran la eliminación de la obligatoriedad escolar y cambios en la enseñanza de Historia. El dirigente cuestiona que los contenidos educativos estén demasiado centrados, a su criterio, en la responsabilidad y culpabilidad de Alemania por los crímenes cometidos durante el régimen nazi.

El resultado generó preocupación entre organizaciones de la comunidad judía alemana. Josef Schuster, presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, aseguró estar "consternado" por el desempeño electoral de AfD.

Una participación récord

Los comicios también estuvieron marcados por una participación electoral excepcionalmente alta.

De acuerdo con estimaciones difundidas por la cadena ZDF, alrededor del 78% de los electores acudió a votar, unos 18 puntos porcentuales más que en las elecciones de 2021.

El resultado deja ahora a Sajonia-Anhalt ante una negociación compleja: AfD obtuvo una ventaja inédita, pero todavía necesita aliados para transformar su victoria electoral en un gobierno.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.