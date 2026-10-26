León XIV confirmó su viaje a la Argentina: "Me llena de alegría regresar al continente"

El Papa León XIV confirmó su viaje apostólico a la Argentina, donde permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre con una agenda que contempla actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad. Durante su estadía visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, antes de continuar su recorrido por América Latina con destino a Perú.

El anuncio fue realizado por el propio Pontífice mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó su entusiasmo por regresar al continente. La gira completa se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre e incluirá también Uruguay y Perú. La publicación estuvo acompañada por las etiquetas #Uruguay, #Argentina y #Perú.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

El mensaje puso el acento en el sentido pastoral de la visita y en la posibilidad de fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas de los países que integran el recorrido. El Papa señaló que espera que el viaje contribuya a profundizar la comunión entre las personas y a renovar el compromiso de anunciar el Evangelio.

La confirmación de su presencia en la Argentina estuvo acompañada por información oficial del Vaticano sobre su estado de salud, un aspecto que había cobrado relevancia luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido dos semanas antes.

El Vaticano confirmó la recuperación favorable

La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió un comunicado sobre la evolución posoperatoria de León XIV y ratificó que el viaje se llevará adelante según el programa publicado anteriormente.

El documento indicó que los últimos controles médicos no detectaron impedimentos para que el Pontífice cumpla con sus compromisos. También señaló que los estudios realizados no indican la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales.

"Dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Papa León XIV, la Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que la recuperación del Santo Padre continúa, de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende", expresó el comunicado.

La Santa Sede también explicó que, desde su regreso al Vaticano, el Papa retomó gradualmente sus actividades y adaptó su agenda diaria en consulta con los médicos, con el objetivo de priorizar su recuperación sin dejar de cumplir con las responsabilidades de su ministerio.

"Desde su regreso al Vaticano, el Santo Padre ha retomado gradualmente sus actividades, adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación, mientras continúa cumpliendo con las responsabilidades de su ministerio. Ha mantenido importantes compromisos y actividades públicas, atendiendo a las necesidades de cada jornada y reservando los períodos de descanso adecuados", detalló el texto.

El comunicado agregó que León XIV agradeció las muestras de apoyo recibidas durante su recuperación y destacó el trabajo del equipo sanitario que lo atiende. A partir de los resultados de las pruebas diagnósticas y de los análisis de laboratorio realizados, el Vaticano afirmó que no existen contraindicaciones médicas para emprender la gira latinoamericana.

"Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina", precisó la Oficina de Prensa.

Un recorrido para fortalecer los vínculos con las Iglesias locales

En el mismo comunicado, la Santa Sede se refirió a las expectativas del Pontífice frente a la gira y a los objetivos pastorales de las visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

"El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo", indicó el documento.

De acuerdo con lo informado, la agenda contempla encuentros con autoridades políticas, representantes diplomáticos, trabajadores, jóvenes, comunidades religiosas, integrantes de la Iglesia y personas en situación de vulnerabilidad. Las celebraciones litúrgicas ocuparán un lugar central durante los días que el Papa permanecerá en el país.

Domingo 8: llegada a Buenos Aires y bienvenida oficial

El programa oficial establece que León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, procedente de Uruguay. A partir de su llegada, desarrollará una serie de actividades institucionales en la ciudad de Buenos Aires.

La primera jornada incluirá una visita al monumento al general José de San Martín, ubicado en la plaza San Martín. Posteriormente, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la Nación.

La agenda continuará en el Palacio Libertad, con una reunión junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. De esta manera, el inicio de la visita combinará las actividades protocolares con encuentros destinados a distintos sectores de la vida institucional argentina.

Lunes 9: visita social, misa y encuentros religiosos

El lunes 9, la jornada comenzará con una visita al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

A las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. La celebración será una de las actividades religiosas centrales de su segunda jornada en el país. Por la tarde, el Pontífice se trasladará a la Universidad Católica Argentina (UCA), donde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Posteriormente, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá en la Catedral Metropolitana, donde celebrará vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales. Después participará de una cena con los obispos.

El cronograma reunirá así actividades vinculadas con la asistencia social, el ámbito laboral, el diálogo entre comunidades religiosas y la vida institucional de la Iglesia argentina.

Martes 10: Córdoba y una vigilia con jóvenes

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Durante la tarde, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El encuentro estará destinado a integrantes de distintos ámbitos de la Iglesia.

Una vez concluidas las actividades en Córdoba, el Pontífice regresará a Buenos Aires. Allí encabezará una vigilia con jóvenes prevista para las 20.15 en el Monumento de los Españoles.

La jornada combinará una celebración litúrgica en la provincia mediterránea, una reunión con representantes de la comunidad eclesiástica y una actividad dedicada a los jóvenes en la capital argentina.

Miércoles 11: visita al complejo penitenciario y misa en Luján

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en la Argentina. Antes de abandonar el país, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego se trasladará a Luján.

A las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios de la Argentina. La celebración constituirá una de las últimas actividades de su visita apostólica.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13.30 en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una vez concluida, el Papa partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, donde continuará la gira latinoamericana.

El cronograma de la última jornada incluirá, por lo tanto, una visita al ámbito penitenciario, una celebración religiosa en Luján y el acto formal de despedida en el aeropuerto.