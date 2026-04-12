León XIV exigió proteger a las víctimas civiles de las guerras: "Es un deber moral"

En una Plaza de San Pedro colmada por unos 18.000 fieles, el papa León XIV lanzó este domingo un mensaje de alto impacto moral y diplomático al reclamar el cese de las guerras y exigir la protección de las víctimas civiles que quedan atrapadas en los conflictos armados.

Tras el rezo del Regina Caeli, el Pontífice fijó una definición de fuerte contenido humanitario al sostener que el principio de humanidad, reconocido en las leyes internacionales, implica la "obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra".

La formulación no solo retomó la tradición doctrinal de la Iglesia en materia de paz, sino que colocó el foco en el drama contemporáneo de las poblaciones inocentes, particularmente en escenarios donde los conflictos se prolongan y profundizan el sufrimiento social.

Sudán, el eje más urgente del pedido papal

El tramo más enfático de la alocución estuvo dedicado a Sudán, en el marco del tercer aniversario del inicio de las hostilidades en ese país africano.

Con tono doloroso, León XIV expresó: "¡Cuánto sufre el pueblo sudanés, víctima inocente de este drama inhumano!" A partir de esa constatación, renovó un llamado urgente a las partes beligerantes para que silencien las armas y abran un camino político.

Entre los puntos centrales de su reclamo, exigió que callen las armas, al tiempo que se inicie un diálogo sincero y que ese diálogo sea sin precondiciones.

La insistencia en la ausencia de condiciones previas para negociar dejó en claro la prioridad del Vaticano: poner fin al sufrimiento humano por encima de cualquier cálculo político o militar.

La atención sobre Ucrania

El Papa también dirigió su mirada al "drama" del pueblo ucraniano, reclamando que la comunidad internacional no abandone la atención sobre ese conflicto. En su mensaje, pidió que la luz de Cristo pueda consolar a los corazones afligidos y, al mismo tiempo, fortalecer la esperanza de paz.

El Pontífice subrayó especialmente la necesidad de que no decaiga el apoyo internacional, dejando en evidencia la preocupación por el desgaste de la atención global sobre una guerra que continúa impactando sobre la vida civil.

El mensaje se inscribió además en una jornada de fuerte simbolismo litúrgico, ya que León XIV expresó su deseo de paz en comunión con las Iglesias orientales que celebran la Pascua según el calendario juliano.

El llamado por el Líbano en días de dolor y miedo

La alocución papal también alcanzó al Líbano, país al que definió desde la experiencia de "días de dolor, de miedo", aunque atravesados por una "invencible esperanza en Dios".

Frente a ese escenario, León XIV reiteró un pedido directo a las partes en conflicto para cesar el fuego y buscar con urgencia una solución pacífica. El mensaje volvió a mostrar la amplitud geográfica de la preocupación de la Santa Sede, extendiendo la exhortación por la paz desde Europa hasta Oriente Medio.

La oración por la gira africana

Sobre el final de su intervención, el Pontífice saludó a los grupos de peregrinos presentes y pidió ser acompañado en la oración por el viaje apostólico que comenzará mañana, 13 de abril.

La gira abarcará cuatro países africanos: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El itinerario, que se extenderá hasta el 23 de abril, aparece en continuidad con el mensaje pronunciado en San Pedro, en un contexto donde la paz, los derechos humanos, la reconciliación y la atención a los pueblos que sufren ocupan un lugar central en la agenda de León XIV.