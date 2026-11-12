León XIV en Perú: hoy hay encuentros con obispos, jóvenes y representantes de la sociedad civil

El Papa León XIV llegó al Perú este miércoles para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre. Durante seis días, el Sumo Pontífice recorrerá distintas regiones del territorio peruano, con una agenda que combina actividades oficiales, celebraciones religiosas, encuentros institucionales y reuniones con diferentes sectores de la sociedad.

El recorrido contempla las ciudades de Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, donde el Santo Padre participará de distintas actividades vinculadas con la vida de la Iglesia católica y con las comunidades locales. La programación fue organizada para incluir tanto encuentros con autoridades como espacios de diálogo y participación con representantes de diferentes ámbitos de la sociedad.

La visita comprende reuniones con autoridades del Gobierno, representantes de la sociedad civil, obispos, sacerdotes y religiosos. También están previstos encuentros con jóvenes, universitarios, comunidades católicas, misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de distintas celebraciones eucarísticas en varias regiones del país.

En ese contexto, la jornada de este jueves 12 de noviembre tendrá como escenario principal la ciudad de Lima y estará dedicada especialmente al contacto del Pontífice con las autoridades eclesiásticas y la población. Será el segundo día de una agenda que busca abarcar diferentes dimensiones de la realidad peruana, con actividades religiosas, institucionales y encuentros abiertos.

Lima será el escenario central de la segunda jornada

De acuerdo con el programa oficial, este jueves estará marcado por una serie de compromisos que comenzarán durante la mañana y se extenderán hasta la noche. Entre las principales actividades se encuentran la recepción de los obispos peruanos en el Palacio Arzobispal, una celebración religiosa junto a representantes de la Iglesia y un encuentro público para abordar los desafíos y las expectativas del país.

La agenda también contempla una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima, una de las actividades previstas para el tramo final de la jornada.

El programa refleja la intención de incluir a distintos sectores de la comunidad católica y de la sociedad peruana en las actividades del Papa. Por un lado, habrá espacios destinados a los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas; por otro, se desarrollarán encuentros con la población y con sectores juveniles y universitarios.

La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica, luego de una programación que comenzará a las 9:30 y tendrá su última actividad oficial a las 20:00.

El encuentro con los obispos abrirá las actividades del jueves

La primera actividad prevista comenzará a las 09:30 horas, cuando León XIV reciba a los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

Este encuentro tendrá como protagonistas a los representantes de la Iglesia católica peruana y permitirá al Pontífice compartir un espacio institucional con los integrantes del episcopado nacional. La reunión forma parte de las actividades centrales de esta segunda jornada y constituye el punto de partida de una mañana dedicada especialmente a la vida eclesial.

La presencia de los obispos también estará contemplada en la siguiente actividad, prevista para las 10:20, cuando se desarrollará la celebración de la Hora Media.

En esa instancia participarán, además de los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. De esta manera, la programación reunirá a diferentes integrantes de la estructura y las comunidades de la Iglesia católica en una celebración religiosa compartida.

El encuentro permitirá congregar a representantes de distintos ámbitos de la actividad pastoral y religiosa, en una jornada en la que el Papa mantendrá contacto directo con quienes desarrollan tareas vinculadas con la vida de las comunidades católicas.

El encuentro en la plaza de la Catedral

Uno de los momentos destacados de la programación será el encuentro público previsto para las 11:30 horas en la plaza de la Catedral. La actividad estará dedicada a los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano y formará parte de los espacios de diálogo contemplados durante la visita apostólica.

A diferencia de las primeras actividades de la mañana, centradas principalmente en los representantes de la Iglesia católica, este encuentro tendrá una dimensión pública y estará orientado a abordar las expectativas y los retos que enfrenta la sociedad peruana.

La elección de esta temática se vincula con el propósito general de la visita, que incluye actividades con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y diferentes sectores de la población.

El programa contempla así una instancia en la que la presencia del Pontífice estará asociada a una reflexión sobre el presente y el futuro del país, dentro de una agenda que combina la dimensión religiosa con los encuentros institucionales y comunitarios.

Jóvenes y universitarios participarán de una vigilia de oración

La actividad prevista para la tarde tendrá como protagonistas a los jóvenes y universitarios. A las 18:00 horas, León XIV participará de una vigilia de oración en el Estadio Nacional de Lima.

Este encuentro será uno de los acontecimientos centrales de la segunda parte de la jornada y estará destinado especialmente a la participación de las nuevas generaciones. La convocatoria permitirá reunir a jóvenes y estudiantes universitarios en un espacio de oración junto al Santo Padre, dentro de una programación que busca incluir a diferentes sectores de la sociedad peruana.

La presencia de este encuentro en la agenda oficial también se relaciona con el conjunto de actividades previstas durante los seis días de visita, que incluyen reuniones con comunidades católicas, misioneros y representantes de los pueblos amazónicos.

De esta manera, la jornada del jueves no estará limitada a las reuniones con las autoridades eclesiásticas, sino que también incorporará una instancia de participación destinada a los jóvenes, uno de los sectores contemplados especialmente en el itinerario papal.

Una cena con los obispos cerrará la jornada en Lima

El último compromiso del jueves comenzará a las 20:00 horas, cuando el papa León XIV comparta una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

La actividad cerrará una jornada que habrá comenzado con el encuentro en el Palacio Arzobispal y que incluirá celebraciones religiosas, una convocatoria pública y una vigilia de oración en el Estadio Nacional.

La cena permitirá concluir el segundo día de la visita con otro espacio de encuentro junto a los representantes del episcopado peruano, quienes también habrán participado de las actividades religiosas previstas durante la mañana.