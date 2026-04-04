León XIV presidió su primera Vigilia Pascual y llamó a no dejarse "paralizar" por la guerra

La basílica de San Pedro fue el escenario de la primera Vigilia Pascual presidida por León XIV desde su elección como sumo pontífice en 2025. La ceremonia, que comenzó a las 21.00 hora local en el atrio de la basílica, se destacó por la recuperación de prácticas litúrgicas que remontan a los primeros siglos del cristianismo.

El pontífice bendijo el fuego y preparó el cirio pascual, siguiendo escrupulosamente los pasos de la tradición vaticana. Con un punzón, marcó sobre la cera del cirio una cruz, las letras griegas alfa y omega y las cifras correspondientes al año actual, símbolos que condensan el significado de la Resurrección y la presencia de Cristo en todos los tiempos.

La procesión avanzó hacia el altar con el cirio pascual a la cabeza, seguido por León XIV sosteniendo una vela encendida y por los cardenales presentes. La luz del fuego se transmitió a las velas de los cardenales y de los fieles, incrementando la luminosidad del interior de la basílica y creando una atmósfera de recogimiento profundo.

Llamado a la paz y la justicia global

Durante la homilía, el papa hizo un llamado a no dejarse inmovilizar por los conflictos globales, exhortando a los católicos a trabajar por la paz. Subrayó que el miedo y la desconfianza han fracturado los vínculos entre pueblos y naciones, dando lugar a la guerra, la injusticia y el aislamiento.

Si bien evitó referirse a conflictos específicos, reiteró su postura crítica frente a la guerra en Irán, tema sobre el que se ha pronunciado en las últimas semanas. Invitó a los fieles a seguir el ejemplo de los santos, luchando por la justicia para que la armonía y la paz puedan prosperar en el mundo contemporáneo.

Bautismo de adultos

En la ceremonia se administró el sacramento del bautismo a diez adultos, cumpliendo con una práctica que remonta a los orígenes del cristianismo. Los bautizados provienen de diversas regiones:

Cinco de la diócesis de Roma

Dos de Gran Bretaña

Dos de Portugal

Uno de Corea

Este gesto refuerza el compromiso de la Iglesia con la universalidad de la fe y la integración de los nuevos creyentes en la comunidad católica.

El Vía Crucis: un Sábado Santo de tradición renovada

La jornada de Sábado Santo siguió al Vía Crucis realizado la noche anterior en el Coliseo de Roma, evento que reunió a más de 30.000 fieles. En esta ocasión, León XIV recuperó una costumbre que no se observaba desde 1994: portar personalmente la cruz durante las 14 estaciones del recorrido.

El pontífice, de nacionalidad estadounidense-peruana, caminó junto a los fieles a lo largo del trayecto, simbolizando la cercanía de la Iglesia con su pueblo. Las meditaciones fueron redactadas por Francesco Patton, franciscano y custodio de Tierra Santa entre 2016 y 2025, a pedido del propio León XIV. Estos textos hicieron énfasis en vivir la fe, la esperanza y la caridad en la vida cotidiana, y en reconocer la dignidad y el sufrimiento de quienes padecen marginación: presos, migrantes, víctimas de violencia, mujeres explotadas y niños afectados por conflictos.

Liturgias de la noche: Palabra, Bautismo y Eucaristía

Tras la procesión, la ceremonia continuó con las tres liturgias fundamentales:

Liturgia de la Palabra

Liturgia Bautismal, con la administración del sacramento a los diez adultos

Liturgia Eucarística, concelebrada por León XIV junto a los cardenales

Cada etapa del rito subrayó la centralidad de la fe cristiana y el compromiso de la Iglesia con la renovación espiritual de sus fieles, en un marco de solemnidad y respeto por la tradición.