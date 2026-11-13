León XIV regresó a Chiclayo y ofició misa ante más de un millón de fieles: "¡Qué alegría volver!"

El papa León XIV ofició este viernes una misa ante más de un millón de fieles procedentes de diversos rincones del Perú y de otros países en la explanada de las Pampas de Pimentel, una de las actividades principales de su visita apostólica a Chiclayo, la diócesis de la que fue su obispo durante ocho años.

"¡Qué alegría volver a Chiclayo!", fueron las primeras palabras del sumo pontífice ante la multitud de fieles.

El Papa manifestó su felicidad por reencontrarse con la comunidad chiclayana: "Queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a Chiclayo. Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", expresó, según reportaron Agencia Andina y Perú21.

El pontífice agradeció a los fieles por su "cariño, el apoyo y sus oraciones", en particular "por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando", dijo, refiriéndose a su reciente cirugía tras el tumor pulmonar que se le detectó.

Durante la misa, León XIV dijo que "todos los cristianos, ministros ordenados o fieles laicos, somos discípulos misioneros, sin importar nuestra función en la Iglesia ni el grado de ilustración de la fe que tengamos".

Recordó además que la Iglesia, lleva adelante "la misión de anunciar a Jesucristo", para que, "alcance a todos los confines de la tierra y transforme las realidades humanas según los valores del Evangelio".

"Evangelizar no es imponer doctrinas ni confiar en estructuras eficaces, sino dar testimonio de ese encuentro real con Jesucristo. La evangelización, en efecto, se centra en el testimonio de vida y la cercanía comunitaria. Sin el testimonio, no es posible el anuncio explícito de Jesucristo", dijo.

"La misión no se improvisa", señaló también el Obispo de Roma. "Anunciamos lo que hemos encontrado". Y citando Exhortación apostólica "Evangelii gaudium", del Papa Francisco recordó que "todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús".

Pese al intenso calor, con una sensación térmica que superó los 30 grados, la multitud vitoreó a León XIV a lo largo de su recorrido. Muchas de las personas presentes portaban banderas peruanas y del Vaticano, así como carteles con la inscripción "El papa es chiclayano".

Para esta multitudinaria celebración litúrgica se instalaron 17 pantallas gigantes distribuidas estratégicamente en el recinto para que los asistentes pudieran seguir la celebración desde cualquier sector de la enorme explanada.

La ciudad que durante años conoció a Robert Francis Prevost como el "Padre Roberto" vivió una jornada histórica, esta vez convertido en el papa León XIV. Es que antes de ser elegido pontífice, Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, período en el que construyó un estrecho vínculo con sacerdotes, religiosos, familias y comunidades de Lambayeque.

La actividad del pontífice continuó con una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero, denominada así en homenaje al arzobispo salvadoreño que fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras celebraba una misa.

Luego, León XIV tuvo una reunión con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. Poco después, se desarrolló un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

La actividad del pontífice en Perú continuará este sábado con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María y una misa en Santa Cruz Succhabamba, en Cajamarca, y diversas actividades pastorales.

Asimismo, el domingo estará en Cusco y Pucallpa, donde mantendrá un encuentro con los fieles y encabezará el rezo del Ángelus, seguido de actividades con misioneros y pueblos amazónicos, y una Santa Misa en la Villa Deportiva Regional Uncavali.

El lunes, León XIV cerrará su visita a Perú en la Casa de Acogida de las Hermnitas de los Anciano Desamparados, y la misa en la Base Aérea Las Palmas y la posterior despedida antes de su regreso al Vaticano.