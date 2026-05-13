Sorpresivo posteo de Donald Trup: publicó un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a quedar en el centro de la controversia internacional luego de publicar una imagen en la que Venezuela aparece representada como el supuesto "estado número 51" de la Unión estadounidense.

La publicación fue realizada en su red social Truth Social y rápidamente tuvo repercusión internacional. La imagen compartida por Trump mostraba el mapa venezolano cubierto con la bandera de Estados Unidos y acompañado por la leyenda "51st State". Posteriormente, la misma fotografía también fue difundida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

El posteo apareció apenas un día después de que el mandatario estadounidense afirmara públicamente que estaba "considerando seriamente" la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado norteamericano.

La imagen que profundizó la controversia

La publicación generó un fuerte impacto político y diplomático debido al contexto en el que fue realizada y al contenido explícito de la imagen. Según el mapa difundido por Trump, Venezuela pasaría a integrarse formalmente a Estados Unidos como su estado número 51.

El mandatario no agregó explicaciones extensas en la publicación, aunque la difusión del mensaje reforzó declaraciones recientes en las que había mencionado esa posibilidad en entrevistas y posteos previos.

No era la primera vez que Trump hacía referencia a esa idea. En marzo ya había sugerido la "estadidad" de Venezuela a través de Truth Social luego del desempeño del país sudamericano en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los argumentos planteados por Trump

En declaraciones recientes a medios estadounidenses, Trump sostuvo que la posibilidad de convertir a Venezuela en un estado norteamericano está siendo evaluada "seriamente". Sus fundamentos se apoyan principalmente en cuestiones económicas y estratégicas vinculadas a los recursos energéticos de la región.

Entre los argumentos mencionados por el presidente aparecen:

Riqueza energética : Trump aseguró que Venezuela posee reservas petroleras valuadas en aproximadamente 40 billones de dólares.

: Trump aseguró que Venezuela posee reservas petroleras valuadas en aproximadamente 40 billones de dólares. Apoyo popular : Según el mandatario, el pueblo venezolano respalda su gestión tras la salida de Nicolás Maduro del poder a comienzos de 2026.

: Según el mandatario, el pueblo venezolano respalda su gestión tras la salida de Nicolás Maduro del poder a comienzos de 2026. Antecedentes de la propuesta: ya había insinuado públicamente la posibilidad de anexión meses atrás mediante publicaciones en redes sociales.

Durante una entrevista telefónica, Trump incluso afirmó que "Venezuela ama a Trump", reforzando la idea de que existiría aceptación popular hacia su propuesta.

El rechazo inmediato desde Caracas

La respuesta del gobierno venezolano no tardó en llegar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó categóricamente la posibilidad de una anexión a Estados Unidos.

Desde La Haya, Rodríguez sostuvo que esa alternativa "nunca se habría considerado" y reivindicó el proceso histórico de independencia del país. "Si hay algo que tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia y a nuestros héroes", declaró ante la prensa.

El rechazo oficial se produjo pese al restablecimiento de relaciones diplomáticas y a la existencia de una cooperación activa vinculada a la revitalización de la industria petrolera venezolana. Sin embargo, desde Caracas remarcaron que la soberanía y la integridad territorial del país no forman parte de ninguna negociación política o diplomática.

Los límites constitucionales en Estados Unidos

Más allá del impacto político y mediático de las declaraciones, especialistas legales señalaron que el presidente estadounidense no posee facultades para incorporar de manera unilateral un nuevo estado a la Unión.

De acuerdo con el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, cualquier admisión de un nuevo estado requiere necesariamente la aprobación del Congreso estadounidense. Además, la jurisprudencia histórica indica que el territorio involucrado también debería otorgar su consentimiento expreso para avanzar en un proceso de ese tipo, una condición que actualmente aparece como improbable debido a la postura adoptada por las autoridades venezolanas.

El debate volvió así a instalar interrogantes sobre los límites institucionales del poder presidencial estadounidense y sobre el impacto diplomático que pueden generar publicaciones de alto voltaje político realizadas desde redes sociales oficiales.