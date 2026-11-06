León XIV ya vuela rumbo a Uruguay, primera parada del viaje que lo traerá a la Argentina

El Papa León XIV inició su primera gira por América Latina, un recorrido que buscará reafirmar su compromiso con la defensa de los pobres y con la construcción de un sistema global que reduzca las asimetrías económicas y privilegie la paz entre los pueblos.

El viaje comenzará en Uruguay y continuará por Argentina y Perú. A pocos días de enfrentar con éxito una operación de cáncer, el Sumo Pontífice recorrerá cerca de 30.000 kilómetros y visitará tres países y diez ciudades, en una agenda que pondrá a prueba su capacidad diplomática y pastoral frente a realidades políticas diferentes.

En Uruguay será recibido por el presidente Yamandú Orsi, cuya perspectiva política se ubica en la izquierda. El país es señalado en la información como el más laico de América Latina. Luego, León XIV viajará a Argentina, donde se encontrará con Javier Milei, quien mantiene una particular mirada sobre los sistemas económicos y los límites legales que deberían aplicarse a la inteligencia artificial.

En su rol de jefe de Estado, el Papa abordará sus posiciones sobre la pobreza, el desempleo y la inteligencia artificial durante las reuniones bilaterales que mantendrá con Orsi, Milei y Fujimori. La agenda, de este modo, incluirá tanto sus definiciones pastorales como sus planteos ante los mandatarios de los países que visitará.

La defensa de los pobres como eje del mensaje papal

La situación de las personas vulnerables ocupará un lugar central en la gira. León XIV buscará ratificar su posición en defensa de los pobres y promover la necesidad de un sistema global que cierre las brechas económicas y privilegie la paz entre los pueblos.

En Dilexi Te, el Papa describió la condición de los pobres como un reclamo que interpela de manera constante a la humanidad, a las sociedades, a los sistemas políticos y económicos y, especialmente, a la Iglesia.

En ese escrito, sostuvo que en el rostro herido de los pobres se encuentra impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. También planteó que resulta más adecuado hablar de los numerosos rostros de la pobreza, debido a que se trata de un fenómeno diverso y con múltiples expresiones.

El texto contempla distintas formas de vulnerabilidad: la de quienes no cuentan con medios materiales de sustento; la de quienes se encuentran marginados socialmente y carecen de herramientas para expresar su dignidad y sus capacidades; y las situaciones de pobreza moral, espiritual y cultural.

La reflexión también incluye a quienes atraviesan condiciones de debilidad o fragilidad personal o social, así como a quienes no tienen derechos, espacio ni libertad. De esta manera, la posición que León XIV llevará a América Latina comprende la pobreza más allá de la falta de recursos materiales. Su planteo pone el foco en las distintas condiciones que pueden limitar la dignidad, la participación y las posibilidades de las personas.

Inteligencia artificial: una advertencia sobre la concentración de poder

La inteligencia artificial será otro de los asuntos que atravesará las reuniones del Papa con los presidentes. En su encíclica Magnifica Humanitas, León XIV desarrolla un razonamiento teleológico que cuestiona la postura de la administración Trump.

En ese documento, el Pontífice advierte sobre la concentración del poder digital en grandes actores económicos y tecnológicos. Según expone, el control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es, en muchos casos, una prerrogativa de los Estados.

Esas grandes empresas y actores tecnológicos, sostiene, determinan las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad y las posibilidades de participación en el contexto digital. León XIV plantea que, cuando un poder de esa magnitud queda concentrado en pocas manos, tiende a volverse opaco y a eludir el control público. En ese escenario, advierte sobre el riesgo de un desarrollo distorsionado que genere nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades.

Sus definiciones sobre la inteligencia artificial y los sistemas económicos formarán parte de la agenda bilateral con Orsi, Milei y Fujimori, junto con las cuestiones vinculadas a la pobreza y el desempleo.

Homenaje a Francisco y escucha de las víctimas

Durante el recorrido, León XIV también rendirá tributo a Francisco, escuchará los reclamos de las víctimas de abusos sexuales en las iglesias y visitará centros sociales.

Estas actividades estarán vinculadas con su rechazo a la economía del descarte, una posición que el Papa buscará explicitar durante la gira. El homenaje a su antecesor y los encuentros con las víctimas se incorporarán a una agenda que combinará instancias religiosas, reuniones institucionales y visitas de carácter social.

Montevideo, el primer destino de la gira

El viernes por la tarde, León XIV aterrizará en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. Desde allí, se trasladará en Papamóvil y saludará a los fieles durante el trayecto hasta la Plaza Independencia, donde protagonizará su primer acto religioso en territorio laico.

A continuación, participará de un encuentro con la clase política de Uruguay, se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y recibirá las llaves de la ciudad en un acto protocolar que tendrá lugar en el Cabildo.

La primera jornada continuará en la Catedral de Montevideo. A las 19.00, se abrirán las puertas del templo para que obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas puedan escuchar la homilía del Papa.

Con esa actividad concluirá la primera jornada de León XIV en Uruguay, el inicio de un recorrido por América Latina que incluirá Argentina y Perú y que estará marcado por sus definiciones sobre la pobreza, el desempleo, la paz, la inteligencia artificial y el papel de la Iglesia ante las distintas formas de vulnerabilidad.