Santiago Peña pidió prórroga para preparar su defensa y el Senado anticipó que se lo rechazará

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político que lleva adelante el Congreso paraguayo. El mandatario envió la solicitud ayer por la noche mediante una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, en la que planteó la necesidad de contar con más tiempo para presentarse ante el Senado.

El planteo se fundamentó en las garantías que, según Peña, deben regir un procedimiento de esta naturaleza. El presidente sostuvo que un plazo inferior a 12 horas resulta "insuficiente" para que el proceso cumpla con los estándares de un Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de una instancia de la que puede derivarse una sanción.

La solicitud se produjo luego de que el mandatario recibiera la notificación Nº 4217, fechada el 5 de noviembre, mediante la cual se le comunicó que debía formular su defensa y ofrecer las pruebas correspondientes. En la nota, Peña detalló las condiciones en las que recibió la documentación y cuestionó el tiempo disponible para responder.

Una notificación recibida a las 22:15 y un expediente de 300 fojas

En el escrito dirigido a Núñez, el presidente paraguayo precisó que la notificación fue recibida a las 22:15 horas y que estaba acompañada por un libelo acusatorio de 15 páginas, además de anexos que contenían unas 300 fojas.

Peña utilizó esos datos para fundamentar su pedido de ampliación del plazo. En su presentación, señaló que la magnitud de la documentación y el tiempo otorgado para analizarla no permitirían preparar adecuadamente la defensa.

"Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa", sostuvo el mandatario en la nota.

A continuación, insistió en que un período inferior a 12 horas no resulta suficiente para cumplir con los estándares que exige un Estado de Derecho. El planteo se centró, de esa manera, en la necesidad de disponer de un margen temporal adecuado para estudiar la acusación, seleccionar un abogado de confianza y preparar la respuesta con el ofrecimiento de pruebas.

La petición formal fue de tres días, equivalentes a 72 horas, para desarrollar esas tareas antes de presentarse ante el Senado.

El argumento sobre el debido proceso

El eje de la presentación de Peña fue la garantía del debido proceso. El presidente consideró que, por tratarse de un juicio político del que podría surgir una sanción, el procedimiento debe contemplar condiciones que permitan el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

En ese sentido, el mandatario puso el foco en dos aspectos: la posibilidad de elegir un abogado de confianza y la disponibilidad de tiempo suficiente para examinar el material incluido en la acusación. La documentación recibida, según describió, comprendía un libelo de 15 páginas y anexos con aproximadamente 300 fojas.

El pedido de prórroga quedó planteado ante el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, a quien Peña dirigió la nota. La solicitud buscaba extender el plazo de preparación de la defensa a 72 horas, en lugar de responder dentro del período que el mandatario calificó como insuficiente.

Núñez adelantó que no aceptarán la solicitud

La respuesta política al pedido llegó por parte del propio titular de la Cámara de Senadores y del Congreso paraguayo. Basilio "Bachi" Núñez anticipó que no aceptarán la prórroga solicitada por Santiago Peña.

El legislador realizó esa declaración en diálogo con Eduardo Feinmann, durante una entrevista en Radio Mitre. De ese modo, mientras el presidente paraguayo fundamentó su solicitud en la necesidad de garantizar el debido proceso y contar con tiempo para preparar su defensa, Núñez adelantó el rechazo al planteo.

La situación quedó marcada por dos posiciones contrapuestas: por un lado, Peña reclamó 72 horas para analizar la acusación, elegir un abogado de confianza y ofrecer pruebas; por el otro, el titular del Congreso anunció que el pedido no será aceptado.

El mandatario había señalado en su nota que "resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho". Esa consideración constituyó el argumento central de su solicitud, presentada luego de recibir la notificación Nº 4217 del 5 de noviembre, junto con el libelo acusatorio y sus anexos.

Así, el pedido de prórroga se incorporó al desarrollo del juicio político que lleva adelante el Congreso paraguayo contra Santiago Peña, con la controversia centrada en el tiempo disponible para ejercer la defensa y en la decisión anticipada de Núñez de no conceder la extensión solicitada.