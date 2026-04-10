Líbano bajo fuego cruzado: casi 2.000 muertos por ataques israelíes

El conflicto armado en curso entre Israel y Hezbolá, que comenzó con intercambios de disparos el mes pasado, ha dejado un saldo humanitario de enorme magnitud en territorio libanés. Según un balance oficial del Ministerio de Salud libanés, el número de muertos asciende ya a 1.950 personas.

Este dato se enmarca en un escenario aún más amplio de afectación a la población civil, ya que el mismo ministerio, según reportes citados por la cadena NBC News, indicó que más de 6.300 personas resultaron heridas como consecuencia de los ataques israelíes contra el país. Estas cifras reflejan la intensidad y continuidad de las operaciones militares en distintas zonas del Líbano, sin distinción aparente de regiones en cuanto al impacto de la violencia.

El volumen de víctimas no solo evidencia la magnitud del enfrentamiento, sino también la dificultad de consolidar un registro definitivo en medio de operaciones en curso y condiciones de seguridad altamente inestables.

El miércoles más letal: 357 muertos y 1.223 heridos en un solo día

Uno de los episodios más críticos del conflicto se registró el miércoles, jornada en la que, según el Ministerio de Salud libanés, Israel mató a 357 personas e hirió a 1.223 en ataques en todo el Líbano, incluyendo la capital, Beirut.

Este dato convierte al miércoles en uno de los días de mayor impacto humano dentro del período de escalada reciente, al concentrar una proporción significativa de las víctimas totales reportadas desde el inicio del intercambio de fuego.

Las operaciones, de acuerdo con el mismo balance, se extendieron por múltiples áreas del país, lo que refuerza la dimensión geográfica del conflicto y la simultaneidad de los ataques en distintos frentes.

Dificultades en el recuento: cifras preliminares y restos bajo los escombros

El Ministerio de Salud libanés subrayó que los datos actuales no son definitivos. En una declaración oficial, advirtió que:

"Esta cifra sigue siendo preliminar debido a las labores en curso para retirar los escombros y a la presencia de una gran cantidad de restos, lo que requiere tiempo para realizar pruebas de ADN y confirmar la identidad de las víctimas antes de que se pueda determinar el número final de fallecidos el 8 de abril".

Esta aclaración introduce un elemento clave en la interpretación del balance de víctimas: la imposibilidad de establecer un conteo final inmediato. Las tareas de recuperación entre los escombros y la necesidad de realizar pruebas de ADN para la identificación de restos humanos implican que las cifras podrían variar a medida que avancen los procedimientos forenses.

El hecho de que la confirmación final esté condicionada a un proceso de verificación prolongado subraya la complejidad logística y humanitaria que rodea la actualización de los datos oficiales en un contexto de ataques continuados.

Versiones contrapuestas: el balance israelí sobre los objetivos alcanzados

En paralelo a las cifras difundidas por las autoridades libanesas, Israel ofreció su propia evaluación de los resultados del operativo del miércoles. Según el ejército israelí, se habría logrado la muerte de al menos 180 miembros de Hezbolá en ataques ejecutados en Beirut, la región de la Bekaa y el suroeste del Líbano.

En una declaración oficial, el ejército sostuvo:

"Tras una evaluación inicial de inteligencia... se puede determinar que las FDI eliminaron a más de 180 militantes de la organización terrorista Hezbolá. El recuento aún continúa".

Este balance introduce una diferencia significativa en la interpretación de los hechos, al centrar el recuento en objetivos militares específicos. La referencia a una "evaluación inicial de inteligencia" sugiere, además, que las cifras presentadas podrían ser revisadas o ampliadas posteriormente por la propia fuente militar.

Un escenario de balances en disputa y cifras en evolución

La coexistencia de cifras provenientes del Ministerio de Salud libanés y del ejército israelí refleja una dinámica de información en tensión, donde los recuentos no solo difieren en magnitud sino también en enfoque. Mientras las autoridades libanesas consolidan un balance global de víctimas que incluye muertos y heridos en el conjunto del territorio, Israel presenta un conteo focalizado en presuntos miembros de Hezbolá alcanzados durante los ataques.

En este contexto, los datos disponibles —1.950 muertos, más de 6.300 heridos, 357 fallecidos y 1.223 heridos en un solo día, y más de 180 militantes de Hezbolá presuntamente abatidos según Israel— conforman un cuadro aún en desarrollo, sujeto a revisión tanto por la continuidad de las operaciones como por los procesos de verificación en curso.

La situación, según las propias autoridades libanesas, permanece abierta a actualizaciones debido a la presencia de escombros, restos humanos y la necesidad de confirmación forense, lo que sugiere que el balance final del conflicto aún no ha sido establecido.