Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado el área metropolitana de Los Ángeles y otras zonas del sur de California, provocando daños menores en infraestructura, interrupciones puntuales y un amplio despliegue de emergencia, aunque sin causar víctimas ni heridos de gravedad, según informaron las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, en aguas de la bahía de Santa Mónica, y se registró a una profundidad aproximada de 12 kilómetros.

Los especialistas elevaron posteriormente la magnitud del fenómeno a 5, luego de una estimación inicial de 4,7. Según medios locales y expertos en sismología, se trató del terremoto más intenso registrado en el área metropolitana de Los Ángeles en los últimos 12 años.

La sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada del Instituto Tecnológico de California (Caltech), señaló que fue uno de los movimientos sísmicos más fuertes registrados recientemente en la región.

Durante los primeros 40 minutos posteriores al evento, más de 13.000 personas notificaron al USGS haber percibido las sacudidas en distintos puntos del sur de California.

El fenómeno provocó la caída de paneles de techo y otros daños menores en sectores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), mientras que equipos de emergencia realizaron inspecciones preventivas en edificios públicos, instalaciones estratégicas y redes de servicios.

También se registraron imágenes de una intensa columna de fuego y humo en la refinería de Chevron ubicada en El Segundo. Sin embargo, la compañía y las autoridades aclararon que las llamas fueron consecuencia de la activación automática de sistemas de seguridad diseñados para responder a este tipo de eventos.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles movilizó personal desde sus 106 estaciones para evaluar posibles daños estructurales y asistir a la población en caso de ser necesario.

Tras el terremoto principal se registraron al menos tres réplicas durante la primera media hora. La más fuerte alcanzó una magnitud de 3,7, lo que incrementó la preocupación entre los residentes de la zona.

Según las estimaciones preliminares del USGS, existe una probabilidad cercana al 5% de que se produzca un sismo de mayor intensidad durante los próximos siete días, por lo que las autoridades recomendaron mantener las medidas de prevención y preparación habituales en una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, instó a los habitantes a mantenerse atentos a posibles réplicas y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Las autoridades también descartaron cualquier riesgo de tsunami asociado al movimiento sísmico.

California se encuentra atravesada por numerosas fallas geológicas activas. Uno de los antecedentes más recordados permanece siendo el terremoto de Northridge de enero de 1994, de magnitud 6,7, que causó 57 muertes y pérdidas económicas multimillonarias en el sur del estado.