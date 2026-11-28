Al menos ocho efectivos militares murieron tras el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que operaba el jueves en el selvático Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), confirmó hoy viernes el Comando Especial Vraem de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por dicha instancia, las labores de búsqueda y rescate permitieron ubicar la aeronave modelo MI-17, con matrícula FAP 636, que se encontraba desaparecida desde este jueves con un total de nueve efectivos, de los cuales uno sobrevivió.

Entre las ocho víctimas mortales figuran cinco integrantes de la FAP y tres efectivos pertenecientes al Ejército del Perú, especificó el texto.

Según los reportes preliminares difundidos en torno al siniestro, la unidad aérea se precipitó a tierra en el sector rural de Sanabamba, ubicado en la jurisdicción de la sureña región andina de Ayacucho, cuando cumplía una misión de extracción de una patrulla.

Las autoridades militares señalaron que las circunstancias exactas y las causas que originaron la caída del helicóptero se encuentran actualmente bajo investigación por parte de los organismos competentes, a quienes se les viene brindando todas las facilidades técnicas para esclarecer los hechos.