El gobierno de Taiwán expresó su malestar por las dificultades que enfrenta para ampliar sus vínculos con países de América Latina y cuestionó particularmente la posición de Argentina, Bolivia y Uruguay, a cuyos gobiernos acusó de mantener restricciones que limitan una mayor cooperación tecnológica, comercial y educativa con la isla.

Las declaraciones fueron formuladas por el ministro de Asuntos Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung, durante un encuentro con medios internacionales, en el que sostuvo que algunos países de la región están desaprovechando oportunidades de desarrollo asociadas al potencial tecnológico de Taiwán.

El canciller señaló que Taiwán mantiene interés en profundizar relaciones con los países del Mercosur y promover iniciativas orientadas al desarrollo tecnológico y la innovación. En ese contexto, lamentó la falta de avances en proyectos de cooperación impulsados por Taipei en distintos países sudamericanos.

Respecto de Uruguay, Lin afirmó que delegaciones taiwanesas promovieron la creación de una cámara comercial del Río de la Plata para fortalecer los intercambios económicos, aunque consideró que las autoridades uruguayas se mostraron cautelosas frente a la propuesta.

En relación con Argentina, el funcionario sostuvo que Taiwán intentó fortalecer los vínculos bilaterales durante la gestión del presidente Javier Milei, pero afirmó que no logró establecer canales de cooperación más fluidos con la Cancillería argentina. Según explicó, Taipei considera que existen amplias oportunidades de complementariedad entre la capacidad tecnológica de la isla y sectores estratégicos de la economía argentina, entre ellos la producción agropecuaria y la minería.

Lin también hizo referencia a Bolivia y defendió la apertura de una oficina de representación taiwanesa en ese país para facilitar la gestión de visados y promover programas de intercambio y capacitación. En ese marco, cuestionó la influencia que, a su juicio, ejerce China sobre decisiones estratégicas del gobierno boliviano, particularmente en áreas vinculadas a los recursos minerales.

Las declaraciones se producen en medio de la permanente disputa diplomática entre Taiwán y la República Popular China. Beijing considera a la isla parte de su territorio y mantiene una activa política exterior para restringir el reconocimiento internacional de Taiwán y limitar sus vínculos oficiales con otros Estados.

Según el canciller taiwanés, esa estrategia también se manifiesta en América Latina a través de presiones políticas y diplomáticas dirigidas a gobiernos, instituciones y organizaciones que mantienen contactos con Taipei.

En ese contexto, se mencionaron episodios recientes ocurridos en Argentina y Uruguay vinculados a actividades académicas, culturales y legislativas relacionadas con Taiwán o con la situación de los derechos humanos en China. De acuerdo con la posición planteada por Taipei, varias de estas iniciativas habrían enfrentado objeciones o cuestionamientos diplomáticos provenientes de Beijing.

Taiwán mantiene actualmente relaciones diplomáticas plenas con Paraguay, que continúa siendo el único país sudamericano que reconoce oficialmente a la isla. No obstante, el gobierno taiwanés busca desarrollar vínculos económicos, comerciales y tecnológicos con otros países de la región aun sin la existencia de relaciones diplomáticas formales.

Las declaraciones de Lin reflejan la creciente competencia geopolítica entre Taiwán y China en América Latina, una región donde Beijing ha expandido significativamente su presencia económica y diplomática durante las últimas dos décadas y donde Taipei intenta preservar espacios de cooperación e influencia institucional.