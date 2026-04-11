Los ataques de Israel en Líbano desde el inicio de la guerra dejan más de 2000 fallecidos

El Ministerio de Salud de Líbano informó este sábado que el número de muertos a causa de los ataques israelíes en el marco de la nueva ronda del conflicto ascendió a 2.020 víctimas fatales, mientras que 6.436 personas resultaron heridas. Estas cifras reflejan el impacto acumulado de una escalada sostenida de violencia que se ha extendido en múltiples regiones del país.

Según precisó la cartera sanitaria, el balance corresponde al registro consolidado de víctimas en distintas zonas del territorio libanés, en un contexto marcado por ataques aéreos continuos e intensos intercambios de fuego transfronterizos. La magnitud de los números da cuenta de una crisis humanitaria en desarrollo, donde la presión sobre los sistemas de salud y la infraestructura civil se incrementa día a día.

De la tregua al recrudecimiento

El actual ciclo de violencia se desencadenó tras el reinicio de hostilidades que involucró directamente a Hezbolá. El grupo afirmó haber lanzado cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel el 2 de marzo, marcando así su primera acción militar de este tipo desde el alto al fuego acordado el 27 de noviembre de 2024.

Este hecho representó un punto de inflexión en la frágil estabilidad que había prevalecido durante meses. La ruptura del cese de hostilidades abrió la puerta a una nueva fase del conflicto, caracterizada por una escalada progresiva tanto en intensidad como en alcance geográfico.

Expansión del teatro de operaciones

La respuesta israelí no se limitó a acciones puntuales. Por el contrario, derivó en una ampliación significativa de su campaña militar en todo el territorio libanés. A partir de ese momento, los ataques comenzaron a registrarse en diversas áreas del país, superando ampliamente las tradicionales zonas de confrontación en la frontera.

Este cambio de dinámica implicó que los combates ya no se restringieran a regiones limítrofes, sino que se extendieran hacia otras partes del Líbano, ampliando el impacto sobre la población civil y generando un escenario de inseguridad generalizada.

Entre los elementos más relevantes de esta expansión se destacan:

Incremento de ataques aéreos en múltiples regiones

Extensión de los combates más allá de la frontera sur

Mayor alcance territorial de las operaciones militares

Afectación directa a zonas previamente alejadas del conflicto activo

Un cese al fuego en disputa

En paralelo al deterioro de la situación sobre el terreno, se produjo un intento de contención diplomática. El miércoles, Irán y Estados Unidos acordaron un cese al fuego, en lo que parecía ser un paso hacia la desescalada.

Israel, por su parte, anunció que acataría la tregua, aunque introdujo un matiz clave: sostuvo que el acuerdo no aplicaba al territorio libanés. Esta interpretación generó un inmediato rechazo por parte de Irán, así como del mediador Pakistán, evidenciando las profundas divergencias sobre el alcance real del entendimiento.

La disputa en torno a la aplicabilidad del cese al fuego deja al descubierto una de las principales dificultades del escenario actual: la fragmentación de los acuerdos y la ausencia de consenso entre los actores involucrados, lo que limita la efectividad de cualquier intento de pacificación.