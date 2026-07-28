Los incendios continúan fuera de control en España y una nueva ola de calor agrava el panorama

España continúa enfrentando una de las situaciones más complejas del verano debido a los incendios forestales que afectan distintos puntos del país. El foco que se desarrolla en la Sierra Oeste de Madrid permanece activo y mantiene en alerta a las autoridades, mientras que otro incendio de gran magnitud en Castellón también demanda un importante despliegue de recursos para intentar controlar el avance de las llamas.

Las próximas 48 horas aparecen como un período decisivo para los equipos de emergencia. El pronóstico meteorológico anticipa condiciones cada vez más adversas para las tareas de extinción, con la llegada de rachas de viento y una nueva ola de calor prevista para mediados de la semana.

Las autoridades advirtieron que el tiempo juega un papel determinante en la evolución de los incendios y remarcaron que el lunes y el martes representan una oportunidad clave para intentar estabilizar los distintos focos antes de que las condiciones climáticas vuelvan a deteriorarse.

En Madrid ya afecta unas 25.000 hectáreas

El incendio que arrasa la Sierra Oeste madrileña continúa sin ser estabilizado y ya afecta 25.000 hectáreas dentro de la región.

Según informó el diario El País, las rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora complicarán las labores de extinción, que actualmente se concentran principalmente en la zona del embalse de San Juan, en el entorno del municipio de San Martín de Valdeiglesias.

En ese sector, las llamas terminaron confluyendo con el incendio originado en Burgohondo, en la provincia de Ávila, un foco que ya consumió aproximadamente 50.000 hectáreas.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, explicó que el viento dificultó considerablemente el trabajo de los equipos de emergencia. Según detalló, los esfuerzos se concentran actualmente en contener los distintos focos activos y proteger los cascos urbanos frente al avance del fuego.

Las autoridades piden respetar evacuaciones y confinamientos

En medio del operativo desplegado para combatir los incendios, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, realizó un llamado directo a la población.

El funcionario pidió que los habitantes respeten las órdenes de evacuación y confinamiento, con el objetivo de no entorpecer el trabajo que desarrollan los equipos de emergencia en las zonas afectadas.

Mientras continúan las tareas de combate contra las llamas, las autoridades mantienen el monitoreo permanente sobre la evolución de los distintos focos y sobre las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

Pedro Sánchez recorrió la zona afectada en Castellón

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este lunes el área afectada por el incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, donde el fuego ya afectó más de 7.200 hectáreas.

Como consecuencia del avance de las llamas, más de 16.000 personas debieron abandonar sus hogares o los lugares donde se encontraban. Durante su visita, Sánchez sostuvo que "quedan horas difíciles" para enfrentar la emergencia debido al ingreso de una nueva ola de calor y pidió extremar las medidas de precaución.

El mandatario realizó estas declaraciones mientras recorría una de las zonas afectadas por un incendio que se suma al complejo panorama registrado en Madrid y otras regiones del país.

La amenaza continúa

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, las condiciones meteorológicas ofrecieron un alivio parcial para los equipos que trabajan sobre el terreno. La disminución de las temperaturas, la reducción de la intensidad del viento y el incremento de la humedad permitieron mejorar temporalmente las condiciones para combatir el fuego.

Como consecuencia, la delegación del Gobierno español en Madrid informó que los incendios "han disminuido en su avance" durante la madrugada del lunes.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el fuego "sigue activo y sin estabilizar", por lo que el riesgo permanece elevado y la situación continúa siendo de extrema vigilancia.

La nueva ola de calor preocupa

El margen para aprovechar esa mejoría climática es reducido. Las previsiones indican que una nueva ola de calor podría elevar las temperaturas hasta los 40 grados centígrados en el centro y el sur de España, escenario que volvería a dificultar las tareas de extinción.

En ese contexto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió que lunes y martes "son unos días absolutamente centrales" para controlar el avance de las llamas. El funcionario también alertó sobre el escenario previsto para la segunda mitad de la semana al señalar que "a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas".

Las declaraciones reflejan la preocupación oficial frente a un cambio de condiciones que podría favorecer nuevamente la propagación del fuego.

"Es una situación endemoniada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se trasladó al puesto de mando instalado en la localidad de Navalcarnero, desde donde siguió la evolución de los incendios.

Al brindar un balance de la situación, describió el panorama como "una situación endemoniada", en declaraciones realizadas visiblemente emocionada ante los medios de comunicación.

Pese a la magnitud de la emergencia, las autoridades señalaron que el avance de los incendios comenzó a ralentizarse durante las últimas horas. El objetivo inmediato consiste en lograr estabilizar el perímetro antes de que la nueva ola de calor complique nuevamente el escenario operativo.