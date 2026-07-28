Profanación en Medjugorje: incendio y vandalismo en las imágenes de la Virgen

La localidad de Medjugorje, en el sudoeste de Bosnia y Herzegovina sufrió durante la madrugada de este martes una serie de ataques vandálicos que afectaron distintos espacios de la parroquia y varias imágenes de la Virgen María emplazadas en el lugar.

De acuerdo con la información difundida, los hechos incluyeron el incendio del altar exterior de la parroquia y actos de vandalismo sobre imágenes marianas ubicadas en diferentes sectores de Medjugorje, un sitio sobre el cual el Vaticano aprobó la "experiencia espiritual" que allí se vive, aunque sin reconocer la sobrenaturalidad de las supuestas apariciones.

La información fue dada a conocer por personas que se encuentran peregrinando en el lugar a través de sus redes sociales y por medios que realizan una cobertura habitual de la actualidad de Medjugorje.

Las cámaras registraron el momento del incendio

El portal La luce di Maria, a través de su canal de YouTube, difundió imágenes registradas por las cámaras de seguridad en las que se observa el momento en que un individuo ingresa al altar exterior de la parroquia.

Según las imágenes, el hecho ocurrió pasadas las 4:45 horas, cuando la persona roció el lugar con un líquido inflamable y posteriormente prendió fuego al altar exterior.

El registro audiovisual permitió reconstruir la secuencia del ataque que dio origen al incendio de uno de los espacios de la parroquia.

Daños sobre imágenes y mensajes con alusiones al diablo

El P. Manuel Navarro, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid que se encuentra en Medjugorje, denunció además que varias imágenes de la Virgen María ubicadas en los alrededores del lugar fueron vandalizadas.

Según indicó, las figuras fueron cubiertas con pintura negra, especialmente sobre sus rostros.

Asimismo, informó que los autores de los hechos escribieron mensajes con alusiones al diablo tanto sobre la imagen de la Virgen situada en la colina de las apariciones como sobre la que se encuentra junto a la Cruz Azul. En referencia a estos hechos, el sacerdote expresó: "¿Todavía hacen falta más pruebas para ver que este lugar es de Dios? El enemigo no quiere la conversión ni las gracias que aquí suceden".

Estoy en Medjugorje, y esta noche han vandalizado el altar, y varias imagenes de la Gospa (la Virgen). Todavía hacen falta mas pruebas para ver que este lugar es de Dios? El enemigo no quiere la conversión ni las gracias que aquí suceden. pic.twitter.com/OLs4RX8fhr — Padre Manuel Navarro 🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮 (@manunavarro84) July 28, 2026

El llamado a responder con oración, perdón y paz

Tras conocerse los ataques, la Fundación Reina de la Paz difundió un mensaje a través de sus redes sociales en el que condenó los hechos y convocó a responder desde una actitud de paz. La entidad manifestó: "Como nuestra madre, la Reina de la Paz nos ha enseñado durante más de cuatro décadas, nuestra respuesta no debe ser el odio ni el resentimiento, sino la oración, el ayuno, el perdón y el amor. Solo así la paz podrá vencer toda oscuridad".

En la misma línea, la parroquia de Medjugorje emitió un comunicado invitando a orar "por la conversión del corazón de quienes cometieron este acto, para que el Señor los toque con su gracia y los conduzca por el camino del bien".

El texto también señala: "Oremos también por la paz en el corazón de todas las personas. La Virgen nos llama incesantemente a ser portadores de paz. Que este acontecimiento nos impulse también a tomar aún más en serio su llamado: a no responder al mal con el mal, sino a dar testimonio, con nuestra propia vida, del amor, el perdón y la esperanza".

Qué sucede en Medjugorje

El texto también recuerda el origen de la relevancia religiosa del lugar. El 24 de junio de 1981, seis jóvenes afirmaron haber visto por primera vez a la Virgen María en el monte Podbrdo, en Medjugorje, ubicado en Bosnia-Herzegovina.

Desde entonces, algunos de ellos sostienen que continúan recibiendo mensajes diariamente.

En 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe aprobó un documento titulado "La Reina de la Paz", en el que valora los frutos espirituales surgidos en Medjugorje, señala que no encuentra obstáculos en los presuntos mensajes recibidos y aclara que no se pronuncia sobre la sobrenaturalidad de los fenómenos.

Los hechos ocurridos durante la madrugada de este martes volvieron a colocar a Medjugorje en el centro de la atención, luego del incendio del altar exterior de la parroquia, la vandalización de imágenes de la Virgen María y la aparición de mensajes con alusiones al diablo. Mientras avanzan las tareas de limpieza y reparación de los daños, la parroquia confirmó que todas las actividades continuarán con normalidad y renovó su llamado a responder a lo sucedido con oración, perdón, esperanza y paz, a pocos días del inicio del festival anual de jóvenes que reunirá a miles de peregrinos en el lugar.