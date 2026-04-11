Lula acusa a Donald Trump de "amenazar a todo el mundo"

En un contexto internacional atravesado por crecientes conflictos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó una advertencia contundente sobre el escenario geopolítico actual. Durante un discurso pronunciado este viernes, el mandatario calificó la situación global como "difícil", reflejando su preocupación por el rumbo de los acontecimientos internacionales.

La declaración tuvo lugar en la inauguración de un nuevo campus del Instituto Federal de Educación en la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo. Allí, ante un público vinculado al ámbito educativo, Lula no solo abordó cuestiones internas, sino que también dedicó parte de su intervención a analizar el panorama global.

En ese marco, apuntó directamente contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de "amenazar a todo el mundo". La frase sintetiza una crítica frontal a la política exterior estadounidense en medio de su rechazo a la guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

Rechazo explícito a la guerra

El discurso del presidente brasileño estuvo atravesado por una idea central: la negativa rotunda a la guerra como herramienta política. Lula fue enfático al señalar que Brasil no desea involucrarse en conflictos armados bajo ninguna circunstancia.

"Nosotros en Brasil no queremos guerra, queremos paz", expresó, dejando en claro la posición oficial de su Gobierno. La declaración no se limitó a un posicionamiento diplomático, sino que se extendió a una visión más amplia sobre el modelo de sociedad que busca promover.

En ese sentido, el mandatario enumeró una serie de aspiraciones que considera prioritarias para la población:

Acceso a la cultura

Acceso al estudio

Derecho a enamorarse

Búsqueda de bienestar y "cosas buenas"

Estas expresiones, lejos de ser anecdóticas, forman parte de una narrativa política que contrapone el desarrollo humano y social frente a la lógica del conflicto armado.

Brasil y la defensa de la paz como política de Estado

Lula subrayó que Brasil no tiene interés alguno en involucrarse en guerras, reafirmando una línea histórica de política exterior centrada en la resolución pacífica de conflictos. En su intervención, insistió en que la prioridad de su Gobierno es garantizar condiciones que permitan ampliar los derechos sociales, económicos y culturales de la población.

"El que quiera guerra que vaya para otro lado del planeta", afirmó, en una frase que refuerza el carácter categórico de su postura. Acto seguido, añadió: "Aquí no tenemos miedo de ser felices", apelando a una idea de país orientado al bienestar y la estabilidad.

Este enfoque se vincula directamente con su visión de desarrollo, donde la paz no es solo un objetivo diplomático, sino una condición necesaria para avanzar en políticas públicas que impacten en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Educación, contexto y mensaje político

El escenario elegido para estas declaraciones no fue casual. La inauguración de un campus del Instituto Federal de Educación en Sorocaba ofreció un marco simbólico alineado con el mensaje presidencial. La educación, en este caso, aparece como uno de los pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo que Lula defiende.

Al vincular la situación internacional con un acto educativo, el presidente estableció una relación directa entre la inversión en conocimiento y la construcción de una sociedad pacífica. En ese sentido, su discurso no solo tuvo un componente geopolítico, sino también un fuerte contenido interno.

Una postura clara en un escenario incierto

Las declaraciones de Lula da Silva se inscriben en un momento de alta complejidad internacional, donde las tensiones entre potencias y los conflictos armados generan incertidumbre global. Frente a este panorama, el mandatario brasileño optó por una posición definida: