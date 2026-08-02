Lula buscará un histórico cuarto mandato: ya oficializaron su candidatura

El Partido de los Trabajadores (PT) oficializó este domingo la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en Brasil. Con esta decisión, el mandatario buscará alcanzar un histórico cuarto mandato no consecutivo al frente del país, respaldado por la coalición oficialista y con una posición favorable en las principales encuestas de intención de voto.

La proclamación tuvo lugar durante una convención partidaria realizada en el Expo Center Norte de San Pablo, donde el presidente del PT, Edinho Silva, confirmó la fórmula que encabezará el oficialismo. El binomio estará integrado por Lula como candidato a presidente y por el actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, quien volverá a acompañarlo como candidato a vicepresidente.

El encuentro reunió a alrededor de tres mil militantes, funcionarios y dirigentes pertenecientes al bloque oficialista Juntos por Brasil, en un acto que marcó formalmente el inicio de la campaña electoral del oficialismo para los comicios presidenciales.

Un nuevo desafío electoral para Lula

A sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva afrontará su séptima campaña presidencial, consolidando una extensa trayectoria electoral. En los últimos meses, el mandatario insistió públicamente en que mantiene "la misma energía de cuando tenía 30 años", una definición que volvió a colocar en el centro de su mensaje político al momento de asumir un nuevo desafío electoral.

Durante ese período, el Presidente también orientó buena parte de su discurso hacia la defensa de la soberanía brasileña, haciendo especial referencia a la influencia de Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Esa línea discursiva aparece como uno de los ejes centrales con los que el oficialismo buscará afrontar la campaña rumbo a las elecciones de octubre.

La oficialización de la candidatura representa el respaldo formal del Partido de los Trabajadores y de la coalición Juntos por Brasil para que Lula vuelva a competir por la Presidencia con la intención de obtener un nuevo mandato.

El escenario económico de la campaña

El presidente llega al proceso electoral acompañado por una serie de indicadores que el oficialismo considera favorables para la gestión desarrollada hasta el momento.

Entre los principales aspectos señalados se encuentran:

La baja del desempleo.

La reducción de la pobreza durante su gestión.

No obstante, la campaña también estará atravesada por distintos desafíos económicos que forman parte del contexto actual y que aparecen entre los cuestionamientos dirigidos al Gobierno. Entre ellos se destacan:

La desaceleración económica.

La inflación.

El elevado déficit fiscal.

El crecimiento de la deuda pública.

Estos elementos conforman parte del escenario con el que el oficialismo llegará a las elecciones presidenciales y sobre el cual se desarrollará buena parte del debate político durante la campaña.

La investigación que involucra al hijo mayor del presidente

Otro de los factores que acompañarán el desarrollo de la campaña electoral será la reciente decisión de la Corte Suprema, que autorizó una investigación por presunto tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente brasileño, conocido públicamente como "Lulinha".

La resolución judicial incorpora un nuevo elemento al escenario político en plena antesala de las elecciones presidenciales, en un contexto donde el oficialismo buscará sostener su ventaja electoral mientras avanza el proceso de campaña.

La oposición definió a su candidato

En el otro extremo del escenario electoral se ubicará el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien fue oficializado la semana pasada como candidato del espacio conservador.

Su candidatura se produjo luego de que Jair Bolsonaro quedara inhabilitado para competir, lo que llevó al espacio opositor a definir una nueva figura para representar al sector en las elecciones presidenciales.

De esta manera, la contienda electoral enfrentará al actual mandatario con el representante del espacio conservador en una competencia que, según las encuestas, aparece con diferencias acotadas entre ambos candidatos.

Las encuestas anticipan una competencia ajustada

De acuerdo con la última encuesta difundida por Datafolha, Lula parte con ventaja en un eventual balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

Los datos del sondeo indican:

Luiz Inácio Lula da Silva: 48% de intención de voto.

48% de intención de voto. Flávio Bolsonaro: 43% de intención de voto.

Estos números ubican al actual presidente por delante de su principal adversario en la proyección de una segunda vuelta electoral, aunque reflejan una diferencia reducida entre ambos espacios políticos.

Con la oficialización de la candidatura de Lula y la confirmación de Geraldo Alckmin como compañero de fórmula, el oficialismo brasileño quedó formalmente lanzado hacia las elecciones presidenciales de octubre. En ese camino, el mandatario buscará alcanzar un cuarto mandato no consecutivo, respaldado por la coalición Juntos por Brasil, mientras la campaña se desarrollará entre los resultados de su gestión, los desafíos económicos, la investigación que involucra a su hijo mayor y una disputa electoral que, según la última medición de Datafolha, lo encuentra con ventaja frente al candidato conservador Flávio Bolsonaro.