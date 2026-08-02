VIDEO: el impactante momento en que dos helicópteros chocaron en Grecia

Grecia atraviesa una de las jornadas más complejas de la actual temporada de incendios forestales. Mientras el país enfrenta múltiples focos activos favorecidos por condiciones meteorológicas adversas, un grave accidente se produjo este domingo cuando dos helicópteros chocaron en pleno vuelo durante las tareas de combate contra el fuego.

El siniestro ocurrió sobre el pequeño pueblo costero de Psathas, ubicado en el golfo de Corinto, una región que permanece arrasada por las llamas desde la noche del viernes. Tras la colisión, se desplegó un operativo de rescate para asistir a las tripulaciones de ambas aeronaves. De acuerdo con la información difundida, cuatro personas fueron rescatadas con heridas, de las cuales dos permanecían inconscientes.

Medios locales señalaron que otras dos personas sufrieron heridas leves. Los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital de Aviación General 251 para recibir atención médica.

Helicópteros destinados al combate de incendios

Las aeronaves involucradas en el accidente eran helicópteros BELL, alquilados por el Departamento de Bomberos griego para colaborar en las tareas de extinción de incendios forestales.

Cada uno de los helicópteros transportaba dos personas a bordo:

Un piloto griego.

Un coordinador griego.

El choque ocurrió mientras ambas aeronaves participaban de los operativos aéreos destinados a contener el avance del fuego en una de las zonas más comprometidas por los incendios. El accidente se produjo en un contexto especialmente complejo para los equipos de emergencia, condicionado por la intensidad del viento y la expansión de los distintos focos activos.

Viento extremo y máxima alerta

Las condiciones meteorológicas representan uno de los principales obstáculos para controlar los incendios. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, advirtió que los próximos días serán "extremadamente difíciles" debido al comportamiento del tiempo, especialmente por la intensidad de los vientos.

En una publicación realizada en Facebook, explicó que las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, situación que limita seriamente el trabajo de los medios aéreos. "Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad", escribió.

Más adelante añadió: "Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa".

Las mismas condiciones habían impedido durante varias horas, el sábado, la intervención de decenas de aviones cisterna destinados a combatir los incendios.

Miles de hectáreas consumidas por las llamas

El avance del fuego continúa dejando importantes daños en distintos puntos del país. En apenas una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas fueron arrasadas por las llamas.

Grecia, que cada verano enfrenta incendios impulsados por las olas de calor y la sequía, había permanecido hasta ahora relativamente al margen de los grandes incendios registrados al comienzo de la temporada estival en Francia y España.

Sin embargo, el agravamiento de la situación obligó a las autoridades a declarar el estado de máxima alerta, precisamente en plena temporada turística.

Porto Germeno, una de las zonas más afectadas

Uno de los sectores más comprometidos se encuentra en las inmediaciones de Psathas, particularmente en la localidad de Porto Germeno, ubicada a unos 70 kilómetros al noroeste de Atenas.

Se trata de un tradicional lugar de veraneo muy frecuentado por habitantes de la capital griega, muchos de los cuales poseen allí sus casas de vacaciones. Durante el verano, la población de la zona aumenta considerablemente.

Los daños registrados son importantes. Según las autoridades y los testimonios recogidos por la agencia AFP:

Decenas de viviendas resultaron dañadas o destruidas.

La población debió ser evacuada en distintos sectores.

En uno de los pueblos cercanos al incendio, policías que se desplazaban en motocicletas recorrieron las calles haciendo sonar insistentemente las bocinas mientras llamaban a las puertas de las viviendas gritando: "¿Hay alguien ahí?", con el objetivo de ordenar la evacuación de los residentes.

La posibilidad de un "megaincendio"

El avance del fuego llevó a especialistas a advertir sobre la magnitud que podría alcanzar este episodio. El meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional, Théodore Giannaros, sostuvo que los incendios desarrollados en torno a Porto Germeno parecen haber afectado más de 10.000 hectáreas, una superficie que casi duplica la estimación inicial.

A través de Facebook expresó: "Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un megaincendio".

Mientras tanto, los bomberos concentran sus esfuerzos para impedir que las llamas alcancen la periferia oeste de Atenas.

La emergencia también alcanza otros puntos del territorio griego. En la isla de Cefalonia, ubicada en el mar Jónico, otro incendio declarado el sábado continuó avanzando durante este domingo en una zona boscosa.

La situación obligó a evacuar hoteles y alojamientos turísticos del pequeño puerto pesquero de Katelios. En ese contexto, un hombre de 44 años fue detenido el domingo en Cefalonia, sospechado de haber provocado deliberadamente el incendio, según informó la agencia de noticias griega ANA.

La crisis también golpeó a los equipos de emergencia. Durante esta semana tres bomberos murieron en funciones:

Dos en Creta.

Uno en el Peloponeso.

A comienzos de la semana, los incendios registrados en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas, de acuerdo con meteo.gr.