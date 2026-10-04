Lula llamó a una nueva campaña tras quedar segundo frente a Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta fue "inesperado" luego de quedar por detrás del senador Flávio Bolsonaro, pero rápidamente puso la mirada en el balotaje del próximo 25 de octubre.

"A partir de mañana comienza una nueva campaña", afirmó Lula durante su primera intervención pública después de conocerse los resultados. El mandatario obtuvo poco más del 45% de los votos, frente a alrededor del 47% conseguido por su rival.

Lula agradeció a los millones de brasileños que participaron de la jornada electoral y reconoció su sorpresa por no haber conseguido imponerse en la primera vuelta.

"Estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta", sostuvo el presidente, quien, pese al resultado, se mostró confiado de cara a la definición.

Lula apuntó contra Flávio Bolsonaro

Durante su discurso, el mandatario brasileño también cuestionó duramente a su adversario y anticipó que buscará instalar esos cuestionamientos durante las próximas semanas de campaña.

"Del otro lado es una biografía tenebrosa, con sospechas gravísimas, con relación con el crimen organizado. Todo eso va a quedar claro", afirmó Lula.

El presidente tendrá ahora tres semanas para intentar modificar el escenario electoral y captar el respaldo de los votantes que eligieron a otros candidatos en la primera vuelta.

En ese sentido, planteó que durante la campaña buscará mostrar "el Brasil que queremos construir y el que ya construimos".

"Estamos cerca de eso. Ya vencimos una vez, tenemos que vencer otra vez", sostuvo.

Educación e investigación, entre sus ejes

Lula también puso el foco en las políticas educativas como uno de los principales ejes de su propuesta para un eventual nuevo mandato.

"Será a través de la educación que vamos a cambiar este país. Vamos a seguir invirtiendo en educación, en universidades, en investigación", afirmó.

El mandatario remarcó además la importancia de conseguir nuevos votos para la segunda vuelta y planteó la elección como una definición sobre el futuro del país.

"En estos momentos los votos son necesarios para definir el futuro", sostuvo.

Finalmente, Lula cerró su discurso con una advertencia dirigida a su adversario y a la oposición: "Que se preparen porque los vamos a derrotar. Soy bueno en el mata-mata".

De esta manera, el presidente brasileño dejó planteado el tono que buscará darle a la campaña rumbo al 25 de octubre, cuando volverá a enfrentarse con Flávio Bolsonaro para definir quién ocupará la Presidencia de Brasil.

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