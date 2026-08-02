Maduro respaldó "todo camino de diálogo" en la previa del diálogo con opositores

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió este domingo un mensaje a través de su cuenta de Telegram en el que manifestó su respaldo a "todo camino de diálogo" que contribuya al entendimiento entre los distintos sectores políticos del país.

La publicación se produjo en la antesala de una nueva instancia de conversaciones entre representantes del gobierno interino y dirigentes de la oposición respaldados por Washington, quienes tienen previsto mantener la próxima semana una primera reunión presencial en Caracas.

En el texto difundido en la plataforma de mensajería, Maduro convocó a impulsar un proceso de acercamiento entre los venezolanos y expresó: "Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas (...) Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos".

El mensaje concluye con otra convocatoria en la que el exmandatario señala: "Hagamos de agosto un mes de maravillosos logros, solidaridad comprometida, diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela".

Según se informó, en la cuenta de Telegram también aparece diariamente un conteo de los días de su "secuestro", además de publicaciones vinculadas con determinadas fechas patrias.

La situación judicial de Maduro y Cilia Flores

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos desde enero luego de haber sido capturados en una operación militar estadounidense.

Ambos se encuentran recluidos en una cárcel de Brooklyn, donde enfrentan acusaciones por tráfico de drogas y armas de fuego. De acuerdo con la información difundida, tanto Maduro como Flores niegan todos los delitos que les son imputados.

Asimismo, el exmandatario sostiene que fue "secuestrado" y, tal como manifestó durante su primera comparecencia ante un tribunal de Nueva York en enero, se considera "un prisionero de guerra".

En abril, el Departamento del Tesoro autorizó el pago de los honorarios de los abogados que representan a Maduro y Flores, una posibilidad que hasta ese momento se encontraba prohibida por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Además, a fines de julio, un tribunal federal de Nueva York anunció que el juicio contra ambos comenzará el 1 de junio de 2027.

El gobierno interino y el nuevo proceso de negociación

Tras la caída del dirigente izquierdista, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de manera interina. Según la información suministrada, la administración encabezada por Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que impulsa un proceso de diálogo político orientado a alcanzar un calendario electoral y la realización de futuros comicios en Venezuela.

En ese contexto, representantes del gobierno interino y un grupo de dirigentes opositores respaldados por Estados Unidos confirmaron que la próxima semana mantendrán una primera ronda de diálogo presencial en Caracas.

La decisión fue anunciada por ambas partes el sábado y constituye un nuevo intento de negociación política entre sectores enfrentados.

Una negociación sin Corina Machado

Las conversaciones comenzarán sin la participación de la principal dirigente opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. No obstante, según se informó, Machado manifestó que no obstaculizará el proceso, aunque no integrará las negociaciones previstas para los próximos días.

Entre los temas anunciados para el primer encuentro figuran:

La atención del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

El fortalecimiento de la democracia.

Los derechos y garantías políticas.

Estos serán los asuntos que, de acuerdo con la información difundida, formarán parte de la agenda inicial de trabajo entre representantes del oficialismo interino y de la oposición.

Un proceso con incertidumbre

La apertura de esta nueva instancia de diálogo estuvo rodeada por un escenario de expectativa debido a la ausencia de información concreta sobre distintos aspectos de la reunión.

En un primer momento no se conocían detalles sobre:

El lugar del encuentro.

La hora de inicio.

La integración de las delegaciones.

Los temas específicos que serían desarrollados durante las conversaciones.

Aunque inicialmente se esperaba una reunión presencial, el proceso comenzó con una llamada telefónica entre el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera. Durante esa comunicación, ambas partes acordaron avanzar sobre el fortalecimiento de la democracia y la atención a las víctimas de los devastadores sismos registrados durante junio.

Posteriormente, Rodríguez y Figuera confirmaron que la primera reunión presencial se llevará a cabo la próxima semana en Caracas, aunque sin precisar la fecha exacta ni el lugar donde se desarrollará.

Tampoco brindaron mayores detalles sobre el contenido de los temas anunciados, por lo que continúa la incertidumbre respecto de los alcances concretos que tendrá el debate sobre el fortalecimiento democrático y los restantes puntos incluidos en la agenda.