Maduro vuelve a los tribunales en Nueva York: su defensa busca anular cargos

El derrocado ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volverá a comparecer ante un tribunal de Nueva York en una audiencia que se presenta como decisiva para su situación judicial. La defensa buscará desestimar los cargos de narcotráfico que pesan en su contra, en un proceso que avanza en paralelo a complejidades legales vinculadas a su representación.

La audiencia se desarrollará en un momento sensible, marcado por un fortalecimiento cauteloso de las relaciones entre Washington y Caracas, lo que añade un componente político al proceso judicial. Entre los temas centrales que se debatirán figura quién asumirá los honorarios legales tanto de Maduro como de su esposa, Cilia Flores.

La disputa por la representación legal

Uno de los puntos más críticos del caso gira en torno a la financiación de la defensa. El gobierno de Venezuela intenta cubrir los costos legales, pero el abogado de Maduro, Barry Pollack, enfrenta un obstáculo clave: debe obtener una licencia de la administración estadounidense debido a las sanciones impuestas por Washington contra la nación petrolera.

Pollack argumentó ante el tribunal que esta exigencia viola el derecho constitucional de su defendido a contar con representación legal, y solicitó la desestimación del caso por razones procesales.

En su presentación, el letrado señaló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro había concedido inicialmente, el 9 de enero, licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y su esposa. Sin embargo, posteriormente emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos fondos.

En una carta fechada el 20 de febrero, Pollack sostuvo que:

La restricción interfiere con el derecho de Maduro a contratar un abogado .

. Se vulnera su derecho, bajo la Sexta Enmienda , a elegir su representación legal.

, a elegir su representación legal. El ex mandatario no puede costear su defensa por otros medios.

Además, el abogado indicó que su equipo presentó un recurso ante la OFAC y que, de ser necesario, avanzará con una queja formal ante el tribunal.

Por su parte, los fiscales respondieron que, aun si se hubieran vulnerado derechos constitucionales, la desestimación de la acusación sería una medida "excesivamente drástica".

Un ex mandatario detenido en condiciones estrictas

Maduro, de 63 años, se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad conocida por sus condiciones extremas.

Según una fuente cercana al gobierno venezolano, el ex presidente permanece solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos. y con comunicación restringida a llamadas telefónicas de hasta 15 minutos con familiares y abogados.

En ese contexto, se indicó que pasa parte de su tiempo leyendo la Biblia, mientras que otros detenidos lo llaman "presidente" en los pasillos del penal.

Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró recientemente que su padre se encuentra "fuerte, con mucho ánimo", y agregó que se lo verá como "un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días".

Acusaciones, caída y autodefinición

Maduro, quien gobernó Venezuela desde marzo de 2013, fue derrocado el 3 de enero en una operación estadounidense. Durante su mandato fue acusado de fraude en los comicios correspondientes a sus dos reelecciones.

En el plano judicial, enfrenta cargos por narcotráfico, asociación con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados "terroristas" por Washington, vínculos con cárteles criminales para el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El ex mandatario se declaró no culpable en una audiencia realizada el 5 de enero, ocasión en la que se definió como un "prisionero de guerra".

Un caso atravesado por la política internacional

El proceso judicial se inscribe en un escenario político en evolución. Actualmente, Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018, quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

En paralelo, Estados Unidos restableció este mes los lazos diplomáticos con Venezuela, en lo que se interpreta como una señal de deshielo tras la caída del ex mandatario.

Para la audiencia prevista, se espera un refuerzo en las medidas de seguridad en torno al tribunal, tal como ocurrió durante la primera comparecencia de Maduro.

El caso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su extensa trayectoria en el sistema judicial estadounidense.

Una instancia decisiva

La comparecencia de Maduro ante la justicia de Nueva York se presenta como un momento clave en un proceso que combina acusaciones penales, disputas legales y tensiones diplomáticas. La resolución sobre la validez de los cargos y las condiciones de su defensa marcará el rumbo de un caso que continúa desarrollándose bajo la atención internacional.