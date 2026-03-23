Más de 2.100 niños afectados en Oriente Medio tras la escalada militar

El subdirector ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Ted Chaiban, informó este lunes que más de 2.100 niños han muerto o resultado heridos desde el inicio de la reciente escalada militar en Oriente Medio. Chaiban subrayó que, 23 días después del inicio del conflicto, los menores de toda la región enfrentan consecuencias devastadoras.

Según las cifras proporcionadas por UNICEF:

Irán: 206 niños muertos

Líbano: 118 niños muertos

Israel: 4 niños muertos

Kuwait: 1 niño muerto

Esto equivale a un promedio aproximado de 87 niños muertos o heridos cada día desde el comienzo de la guerra, una estadística que refleja la magnitud de la tragedia infantil en la región.

Chaiban advirtió que cualquier escalada adicional del conflicto o prolongación del mismo podría ser catastrófica para millones más, enfatizando la urgencia de una intervención política y humanitaria coordinada.

Desplazamientos masivos y crisis humanitaria

Además de los trágicos números de víctimas, la escalada militar ha generado desplazamientos masivos. El rapido desplazamiento de personas en varios países se debe a los incesantes bombardeos y las órdenes de evacuación, que han dejado a comunidades enteras deshabitadas.

En Irán, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que hasta 3,2 millones de personas fueron desplazadas, incluyendo 864.000 niños.

En Líbano, más de 1 millón de personas se encuentran desplazadas, de las cuales aproximadamente 370.000 son niños.

Antes de la escalada, 44,8 millones de niños ya vivían en zonas afectadas por conflictos en toda la región, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de la población infantil ante la actual crisis.

Situación en Líbano: educación interrumpida y servicios colapsados

Durante su reciente visita a Líbano, Chaiban constató que las consecuencias del conflicto se extienden más allá de la seguridad inmediata. Más de 350 escuelas públicas han sido convertidas en refugios para desplazados, interrumpiendo la educación de aproximadamente 100.000 estudiantes.

Los sistemas públicos también están bajo presión extrema:

Servicios de agua dañados

Trabajadores de la salud asesinados mientras intentaban asistir a la población

Estas cifras ilustran un contexto donde la infraestructura básica y los servicios esenciales están colapsando, exacerbando el sufrimiento de niños y familias desplazadas.

Respuesta de UNICEF y limitaciones de recursos

UNICEF ha brindado asistencia inmediata a la población desplazada:

151.000 personas atendidas en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso con artículos esenciales no alimentarios

Provisión de agua y saneamiento en 188 albergues, beneficiando a unas 46.000 personas

Sin embargo, Chaiban advirtió que la magnitud de las necesidades está aumentando más rápido que los recursos disponibles, lo que representa un desafío crítico para la organización y otras agencias humanitarias.

Llamado a la acción y cumplimiento del derecho internacional

El subdirector ejecutivo de UNICEF hizo un llamado explícito a todas las partes involucradas en el conflicto, recordando sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario. Citando al secretario general de la ONU, Chaiban enfatizó que es necesaria una desescalada inmediata y una solución política para evitar que la crisis humanitaria se agrave aún más.

El panorama descrito por Chaiban evidencia que la infancia en Oriente Medio no solo enfrenta la amenaza directa de la violencia, sino también los efectos secundarios de desplazamientos masivos, interrupción educativa y colapso de servicios esenciales, un conjunto de factores que podría tener repercusiones de largo plazo en millones de niños y sus comunidades.