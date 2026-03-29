Medio Oriente: Irán lanzó más ataques contra Israel y las bases de EE.UU.

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo nivel tras el anuncio de Guardia Revolucionaria Iraní, que confirmó el lanzamiento de una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y diversas bases de Estados Unidos en la región.

Según el comunicado oficial, esta ofensiva forma parte de la denominada "Operación Promesa Verdadera 4", una acción militar que se desarrolla en múltiples etapas y que tiene como objetivo infraestructuras estratégicas y posiciones consideradas clave por Teherán.

La primera fase de la operación incluyó ataques dirigidos a infraestructuras de operaciones aéreas y de drones y arsenales militares en bases estadounidenses.

Entre los puntos alcanzados se encuentran:

Camp Victory, en Irak

Arifjan, en Kuwait

Al Jarj, en Arabia Saudí

Estos ataques marcan un despliegue coordinado que abarca distintos puntos estratégicos del mapa regional.

Objetivos múltiples y expansión geográfica

Desde Teherán aseguraron que los ataques fueron ejecutados con precisión contra "escondites" vinculados a Estados Unidos, Israel y un grupo kurdo iraquí.

La ofensiva no se limitó a un único frente, sino que se extendió a varias localizaciones:

Arad, el Néguev y Tel Aviv , en Israel

, en Israel Erbil , en Irak

, en Irak La sede de la Quinta Flota Naval estadounidense , en Baréin

, en Baréin La base de Al-Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos

La amplitud geográfica de los ataques evidencia una estrategia de alcance regional, con impactos simultáneos en distintos países.

Bombardeo al puerto iraní

La escalada se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Estados Unidos e Israel bombardearan un puerto iraní cercano al estratégico estrecho de Ormuz.

El ataque tuvo lugar en el muelle de Bandar Jamir, una instalación de relevancia clave, no solo por su ubicación, sino también por su cercanía a una de las rutas marítimas más importantes del mundo. En esa zona circula aproximadamente el 20% del petróleo global, lo que la convierte en un punto neurálgico para el comercio energético internacional.

De acuerdo con la agencia oficial iraní Irna, el bombardeo dejó cinco personas fallecidas y cuatro personas heridas.

El hecho fue calificado por las autoridades iraníes como un "ataque criminal" perpetrado por el "enemigo estadounidense-sionista".

Un enclave estratégico en el centro del conflicto

El puerto de Bandar Jamir se encuentra próximo al estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. En el contexto actual, el estrecho había sido bloqueado por el gobierno iraní en el marco del conflicto en Medio Oriente.

La importancia de este enclave radica en su papel dentro del flujo energético global, lo que amplifica las consecuencias de cualquier acción militar en la zona.