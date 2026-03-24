Medio Oriente: Pakistán se ofrece como mediador en un conflicto sin canales formales

En un escenario de alta volatilidad geopolítica, Pakistán dio un paso al frente al proponerse como mediador entre Estados Unidos, Irán e Israel, con el objetivo de negociar el fin del conflicto. La iniciativa incluye la posibilidad de que Islamabad funcione como sede para un eventual encuentro entre las partes, siempre y cuando exista aceptación de todos los involucrados.

El ofrecimiento se produce en un contexto en el que no existen canales formales de diálogo, y donde las versiones sobre contactos recientes resultan contradictorias. A pesar de la ausencia de confirmaciones oficiales, la propuesta pakistaní introduce un nuevo elemento en una dinámica caracterizada por la incertidumbre diplomática y la escalada de tensiones.

Versiones cruzadas y negociaciones en disputa

Uno de los puntos centrales del escenario actual es la marcada divergencia entre los actores involucrados. Por un lado, Teherán rechaza de plano cualquier tipo de negociación directa con Washington, mientras que desde Estados Unidos se sostiene una narrativa completamente distinta.

El ex presidente Donald Trump afirmó recientemente que hubo avances concretos en las conversaciones, incluso mencionando la existencia de un supuesto acuerdo de 15 puntos. Sin embargo, estas declaraciones no encuentran respaldo en las autoridades iraníes, que no solo niegan los contactos, sino también cualquier posibilidad de entendimiento inmediato.

En este contexto, los intercambios que sí existen se desarrollan de manera indirecta y a través de terceros países, lo que evidencia la fragilidad de los mecanismos diplomáticos actuales.

Diplomacia indirecta y actores intermedios

Ante la imposibilidad de establecer canales directos, las gestiones se canalizan mediante países que buscan actuar como intermediarios. Entre ellos se destacan: Turquía y Egipto.

Estos actores cumplen un rol clave en los intentos por reducir la escalada del conflicto, aunque hasta el momento los resultados concretos son limitados. La falta de institucionalización de estos contactos refuerza la percepción de que las negociaciones se mantienen en un plano informal y preliminar.

A pesar de estas dificultades, en las últimas 48 horas se intensificaron las gestiones diplomáticas, lo que sugiere un incremento en los esfuerzos por encontrar una salida negociada.

La postura firme de Irán

Desde Teherán, la posición oficial se mantiene inalterable. El canciller iraní, Abbas Araqchi, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de diálogo con Donald Trump y al rechazar de plano las versiones sobre una tregua.

"No hay ninguna posibilidad de negociar con Trump, la experiencia de las negociaciones del año pasado fue muy amarga. No hay nada sobre la mesa y mucho menos un alto al fuego", afirmó este lunes.

Estas declaraciones no solo desmienten los dichos provenientes de Estados Unidos, sino que también reflejan el grado de desconfianza acumulado tras experiencias previas. Aun así, desde el propio gobierno iraní reconocen que algunos países de la región están intentando mediar, lo que deja abierta una ventana, aunque limitada, para la diplomacia.

El rol incierto de Israel

Otro de los elementos que complejiza el escenario es la falta de claridad sobre la inclusión de Israel en los eventuales procesos de mediación. La intermediación en curso no garantiza su participación, en un contexto donde su accionar ha sido señalado por dos factores centrales:

Su complicidad con Estados Unidos en bombardeos contra Irán

Sus ataques al sur del Líbano

Estos antecedentes condicionan cualquier intento de negociación integral y plantean interrogantes sobre la viabilidad de un proceso que incluya a todos los actores relevantes.

Un escenario abierto y sin definiciones

La propuesta de Pakistán introduce una posibilidad concreta de institucionalizar el diálogo, pero el contexto actual evidencia que aún persisten obstáculos significativos. La ausencia de consensos mínimos, las declaraciones contradictorias y la dependencia de canales informales configuran un panorama en el que las negociaciones siguen siendo incipientes y frágiles.

En este marco, la evolución de las gestiones en los próximos días será clave para determinar si la iniciativa de Islamabad logra traducirse en un espacio real de negociación o si queda limitada a un intento más dentro de una compleja trama diplomática sin resolución inmediata.