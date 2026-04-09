Melania Trump se desmarca de Epstein y exige audiencias públicas para las víctimas en el Congreso

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, arremetió este jueves contra "las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein", en unas declaraciones poco frecuentes realizadas desde la Casa Blanca. Su intervención buscó desmarcarse del fallecido delincuente sexual condenado y marcar una posición pública clara frente a las acusaciones que, según afirmó, han intentado relacionarla de manera injustificada con él.

En paralelo a su defensa personal, Melania Trump elevó un pedido directo al Congreso de Estados Unidos: la realización de audiencias públicas para que las víctimas de Epstein puedan testificar en el Capitolio.

Según lo expresado, el objetivo es que:

Las mujeres víctimas puedan declarar "bajo juramento" ante el Congreso.

Cada sobreviviente tenga la oportunidad de relatar su historia en público "si así lo desean".

Los testimonios queden incorporados de manera permanente al registro del Congreso.

Este llamado institucional introduce una postura que, de acuerdo con el contexto político descrito, contradice el mensaje sostenido por su esposo, el presidente Donald Trump, y vuelve a instalar el caso Epstein en la agenda pública en un momento en que perdía visibilidad debido a la guerra con Irán.

Una intervención coordinada y bajo escrutinio político

De acuerdo con una persona familiarizada con el asunto citada por CNN, Donald Trump sabía con anticipación que su esposa realizaría esta declaración pública. Este detalle agrega una dimensión política al mensaje, que no fue improvisado dentro del entorno de la Casa Blanca.

En su intervención ante los reporteros, Melania Trump buscó también contextualizar su relación social con Epstein:

"Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando, ya que coincidir en círculos sociales es común en la ciudad de Nueva York y en Palm Beach".

Y añadió de forma categórica:

"Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, (Ghislaine) Maxwell".

La mención directa a Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein condenada por tráfico sexual, buscó reforzar su distanciamiento de cualquier vínculo personal o cercano.

El debate sobre un correo electrónico de 2002

Uno de los elementos que ha alimentado las controversias es un intercambio de correos electrónicos de 2002 entre Melania Trump y Maxwell, publicado como parte de documentos relacionados con la investigación de Epstein.

CNN consultó en febrero a la oficina de la primera dama sobre ese intercambio, pero no obtuvo respuesta. En dicho correo:

Melania Trump firmó con la frase: "Con cariño, Melania" .

. Ghislaine Maxwell respondió refiriéndose a ella como "dulzura".

Este jueves, la primera dama describió ese mensaje como un intercambio "informal" y una "respuesta cortés", minimizando su significado en el contexto actual.

Además, se informó que en un evento no relacionado en febrero, Melania Trump evitó responder preguntas sobre Maxwell, manteniendo hasta ahora un perfil público silencioso respecto al tema.

Defensa pública, demandas y negación de conocimiento

Melania Trump sostuvo que ha emprendido acciones legales en el pasado frente a intentos de vincularla con Epstein, calificando esas acusaciones como "difamaciones", específicamente:

"difamaciones malintencionadas"

"difamaciones con motivación política"

En su declaración de este jueves también enfatizó desconocer por completo los crímenes del financiero:

"Nunca tuve conocimiento alguno del abuso de (Epstein) hacia sus víctimas. Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui participante. Nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada".

Y describió las acciones del condenado como "repulsivas".

El contexto del caso Epstein y la reapertura del debate público

El pronunciamiento de la primera dama se produce meses después de un movimiento significativo en la investigación del caso: el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos relacionados con Epstein.

El caso gira en torno a Jeffrey Epstein, quien fue:

Arrestado en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual.

por cargos federales de tráfico sexual. Encontrado muerto en prisión el 10 de agosto de 2019, antes de enfrentar juicio.

Su muerte y la magnitud de la investigación han mantenido el caso en la esfera pública, aunque su visibilidad había disminuido recientemente en medio de otras crisis internacionales, como la guerra con Irán, mencionada en el contexto político de la declaración.

Un discurso que reabre un capítulo sensible

La intervención de Melania Trump marca un punto de inflexión en su exposición pública: por primera vez aborda directamente las acusaciones, niega cualquier vínculo con Epstein y Maxwell, y a la vez impulsa una agenda institucional centrada en las víctimas.

Su pedido al Congreso no solo busca desmarcar su figura personal de las controversias, sino también trasladar el foco hacia las sobrevivientes, proponiendo que sus testimonios sean escuchados en un marco formal y permanente dentro del sistema legislativo estadounidense.