Misión Artemis II: Cuándo y a qué hora será el sobrevuelo lunar

La misión Artemis II ya completó dos tercios de su recorrido hacia la Luna, consolidando un nuevo hito en este histórico viaje tripulado. A medida que la cápsula Orion avanza en el espacio profundo, los cuatro astronautas compartieron cómo están viviendo esta travesía, marcada por la cercanía creciente con el satélite natural y por una agenda de tareas científicas y operativas de alta relevancia.

En la actualidad, la nave se encuentra a 323.478 kilómetros de la Tierra y a aproximadamente 127.500 kilómetros de la Luna, una posición que refleja con precisión el avance de la misión en la antesala de uno de sus momentos más esperados: el sobrevuelo lunar previsto para el lunes 6 de abril.

La cuenta regresiva

La jornada del lunes concentrará varios de los eventos más importantes de esta etapa de Artemis II. Según el cronograma difundido, el ingreso en la órbita lunar y el inicio del sobrevuelo se producirá después de las 14:00, hora de Buenos Aires.

Ese momento abrirá una ventana clave para la misión: comenzará el período en el que la nave Orion estará lo suficientemente cerca de la Luna y con sus ventanas principales orientadas hacia la superficie, lo que permitirá a la tripulación llevar adelante observaciones científicas directas.

La planificación incluye el estudio detallado de la superficie lunar durante este paso cercano, una instancia especialmente significativa porque los astronautas repasaron previamente los procedimientos y objetivos vinculados a estas observaciones. Entre las tareas desarrolladas antes de este tramo decisivo, la tripulación también realizó prácticas de control manual de la nave, una maniobra considerada clave para futuras operaciones en el espacio profundo.

Una mirada inédita sobre la cuenca Orientale

En las últimas horas, la NASA compartió una nueva imagen captada desde la cápsula Orion, en la que puede observarse la cuenca Orientale en el borde derecho del disco lunar.

Se trata de un cráter de impacto de 965 kilómetros, formado por el choque de un asteroide gigante, una estructura geológica que hasta ahora solo había sido observada por máquinas. El registro adquiere una dimensión histórica adicional porque, según destacaron, es la primera vez que esta parte de la Luna puede ser observada completamente por ojos humanos desde el espacio.

La imagen no solo documenta el progreso físico de la nave hacia su destino inmediato, sino que también sintetiza uno de los aspectos centrales de la misión: la recuperación de la presencia humana en escenarios lunares que durante décadas permanecieron limitados a observación robótica.

Récord histórico de distancia y máxima cercanía

La tarde del lunes también quedará marcada por otro acontecimiento de enorme relevancia para la exploración espacial tripulada. Aproximadamente a las 16:00, la tripulación de Artemis II romperá el récord de distancia humana respecto de la Tierra.

De esta manera, superará la histórica marca establecida por Apollo 13, al rebasar los 400.170 kilómetros de distancia. Más tarde llegará el punto de máxima cercanía con la Luna. De acuerdo con el cronograma oficial, el instante previsto será a las 19:54, cuando la nave Orion pase a solo 6544 kilómetros de la superficie lunar.

Un viaje que entra en su fase decisiva

Con más de la mitad del trayecto completado y ya en el tramo final hacia el sobrevuelo, Artemis II ingresa en una fase decisiva de su recorrido.

Los datos operativos de la misión permiten dimensionar la magnitud del momento:

Distancia a la Tierra: 323.478 kilómetros

323.478 kilómetros Distancia a la Luna: 127.500 kilómetros

127.500 kilómetros Inicio del sobrevuelo: después de las 14:00

después de las 14:00 Récord de distancia humana: aproximadamente 16:00

aproximadamente 16:00 Máxima cercanía a la Luna: 19:54

19:54 Altura mínima sobre la superficie lunar: 6544 kilómetros

Cada uno de estos hitos se inscribe en una jornada que puede redefinir el vínculo humano con la exploración lunar, en un viaje que ya se perfila como uno de los capítulos más trascendentes de la nueva era espacial.