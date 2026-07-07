La región de Moscú fue escenario durante la noche del mayor ataque con drones atribuido a Ucrania de los últimos dos años, de acuerdo con la información difundida por las autoridades rusas. El operativo, que involucró más de 430 vehículos aéreos no tripulados (VANT) dirigidos hacia la capital y sus alrededores, marcó un nuevo episodio en el conflicto y representó la mayor ofensiva de este tipo registrada en ese período.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó a través de redes sociales que la ofensiva se desarrolló desde la tarde hasta las 06:00 hora local (03:00 GMT).

Según detalló el funcionario, más de 430 drones se dirigieron hacia la región de Moscú durante ese lapso. En su mensaje aseguró que la mayoría de los aparatos fueron interceptados antes de alcanzar la capital.

"Desde la tarde hasta las 06:00 hora local (03:00 GMT), más de 430 drones volaron hacia la región de Moscú. La mayoría fueron neutralizados por las fuerzas de defensa antiaérea en aproximaciones lejanas. Treinta y seis VANT enemigos fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú", escribió Sobyanin.

De acuerdo con esa información oficial, las fuerzas de defensa antiaérea lograron neutralizar la mayor parte de los vehículos aéreos no tripulados antes de que alcanzaran su objetivo, mientras que 36 VANT fueron destruidos cuando ya se encontraban en aproximación directa hacia Moscú.

Hasta el momento de la difusión de la información, no existían reportes de víctimas ni de daños significativos dentro de la ciudad de Moscú.

Una ofensiva que supera el ataque registrado el 4 de julio

Las autoridades rusas señalaron que el ataque representa el de mayor magnitud de los últimos dos años sobre la región capitalina.

El antecedente inmediato mencionado ocurrió el 4 de julio, cuando más de 200 drones fueron lanzados hacia la región de Moscú. La nueva ofensiva prácticamente duplicó esa cifra, consolidándose como el episodio de mayor escala registrado en ese lapso según los datos difundidos.

Entre los principales datos del ataque se destacan:

Más de 430 vehículos aéreos no tripulados (VANT) fueron lanzados hacia la región de Moscú.

fueron lanzados hacia la región de Moscú. El operativo se desarrolló desde la tarde hasta las 06:00 hora local (03:00 GMT) .

. 36 drones fueron destruidos cuando se aproximaban directamente a Moscú.

fueron destruidos cuando se aproximaban directamente a Moscú. La mayoría de los aparatos fue neutralizada por las fuerzas de defensa antiaérea en aproximaciones lejanas.

No se informó sobre víctimas ni daños significativos en la capital rusa.

Rusia endurece su discurso hacia los Estados bálticos

Mientras se conocían los detalles del ataque, Rusia volvió a elevar el tono de sus declaraciones dirigidas a los Estados bálticos.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mikhail Galuzin, afirmó que esos países están "jugando con fuego" al proporcionar su territorio para acciones que, según Moscú, son utilizadas en ataques contra Rusia.

Las declaraciones fueron reproducidas por RIA Novosti y sostienen que los Estados bálticos están actuando bajo la disciplina de la OTAN y la Unión Europea.

Galuzin expresó:

"Al someterse a la disciplina de la OTAN y la Unión Europea y proporcionar su territorio para acciones hostiles contra Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania, los Estados bálticos están 'jugando con fuego'. Lo saben perfectamente".

Las afirmaciones se produjeron el mismo martes en que se conoció el ataque con drones contra la región de Moscú, agregando un nuevo componente diplomático a un contexto ya marcado por las tensiones derivadas del conflicto en Ucrania.

Advertencias específicas sobre Letonia y el uso del espacio aéreo

Las declaraciones del viceministro ruso se suman a otras advertencias formuladas en los días previos.

Un día antes, Mikhail Galuzin sostuvo que la pertenencia de Letonia a la OTAN no la eximiría de las consecuencias derivadas de una eventual implicación en ataques dirigidos contra territorio ruso.

Asimismo, recordó que la semana pasada Rusia aseguró haber verificado información según la cual Letonia y otros Estados bálticos ya habrían puesto su espacio aéreo a disposición como corredores de tránsito para vehículos aéreos no tripulados ucranianos utilizados para atacar objetivos dentro del territorio ruso.

De acuerdo con esa versión expuesta por Galuzin, dichos corredores servirían para facilitar el desplazamiento de drones hacia objetivos ubicados dentro de Rusia.

Los Estados bálticos rechazan las acusaciones

Frente a esas afirmaciones, los Estados bálticos rechazaron de manera sistemática las acusaciones formuladas por Moscú.

Según el informe condensado por Xinhua, esos países negaron las acusaciones realizadas por las autoridades rusas respecto de una supuesta utilización de su territorio o de su espacio aéreo para facilitar ataques con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos dentro de Rusia.

De esta manera, mientras las autoridades rusas reportaron el mayor ataque con drones dirigido contra la región de Moscú en los últimos dos años y aseguraron haber neutralizado la mayoría de los aparatos antes de que alcanzaran la capital, el plano diplomático también registró un incremento de la tensión con los Estados bálticos, que rechazaron las acusaciones formuladas por Moscú sobre su presunta participación en acciones vinculadas al conflicto.