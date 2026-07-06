Nahuel Gallo: "El régimen en Venezuela sigue y hace lo que quiere"

El gendarme Nahuel Gallo, quien permaneció un año y medio detenido en la cárcel El Rodeo de Venezuela, aseguró que la situación en ese país no ha cambiado y sostuvo que "el régimen sigue y hace lo que quiere". En ese contexto, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestó su deseo de que puedan superar la situación que atraviesan.

"Fuerza porque en algún momento van a salir de esta situación", expresó Gallo al dirigirse a los ciudadanos venezolanos, al tiempo que remarcó que, desde su regreso a la Argentina, asumió el compromiso de dar visibilidad a la realidad que viven los extranjeros detenidos en cárceles venezolanas.

El objetivo de visibilizar a los extranjeros detenidos

Tras recuperar la libertad y ser repatriado a la Argentina, Gallo explicó que su prioridad es hablar públicamente sobre la situación de quienes continúan privados de la libertad sin causa en establecimientos penitenciarios como El Rodeo.

Según indicó, todavía permanecen numerosos ciudadanos extranjeros detenidos en ese penal. En declaraciones a Radio Rivadavia, precisó que en la unidad donde él permanecía alojado había 23 extranjeros detenidos hasta el momento de su salida. También detalló que el grupo más numeroso correspondía a ciudadanos colombianos.

Gallo insistió en que su intención es mantener vigente el tema en la agenda pública para que la situación de esas personas no quede relegada.

La preocupación por el estado de la cárcel tras el terremoto

Uno de los aspectos sobre los que hizo especial hincapié fue el impacto que pudo haber tenido el terremoto del 24 de junio sobre las instalaciones penitenciarias. El ex detenido explicó que, desde la ocurrencia del sismo, aumentó la preocupación por las condiciones estructurales de la cárcel donde permaneció recluido.

Según describió, El Rodeo funciona en un edificio de cuatro pisos, cuya infraestructura es antigua y presenta un riesgo potencial de desmoronamiento.

"La infraestructura donde nosotros estábamos, en el penal, es vieja, muy antigua; por ende, en cualquier momento se puede desmoronar", afirmó. Además, aseguró haber recibido información de familiares que le indicaron que, tras el movimiento sísmico, se desprendieron pedazos de escombros del edificio.

En ese sentido, advirtió que las condiciones edilicias incrementan la preocupación por la seguridad de quienes continúan alojados en el establecimiento penitenciario.

Críticas a la actuación de Diosdado Cabello

Durante la entrevista, Gallo también manifestó su bronca por la presencia del ministro de Justicia, Diosdado Cabello, en una de las zonas afectadas por los derrumbes provocados por el terremoto. Según expresó, cuestionó que el funcionario intentara echar a rescatistas provenientes de los Estados Unidos que participaban de las tareas en el lugar.

A partir de esa situación, el gendarme se preguntó "por qué no lo agarran" a Cabello como ocurrió con el ex presidente Nicolás Maduro. No obstante, consideró que el Gobierno de Washington se encuentra concentrando sus esfuerzos en otra prioridad.

Según señaló, las autoridades estadounidenses están "priorizando salvar vidas de quienes pueden estar con vida entre los escombros", en referencia a las tareas de rescate desarrolladas tras el terremoto.

"Hace muchos años que los venezolanos contaban lo que pasa"

Gallo sostuvo que, desde que recuperó la libertad, busca que la sociedad conozca con mayor profundidad la situación que, según afirmó, atraviesa Venezuela. En ese sentido, explicó que pretende "lograr que la gente pueda visibilizar la situación", al considerar que durante mucho tiempo los testimonios de los venezolanos no fueron tomados con la suficiente credibilidad.

"Hace muchos años que los venezolanos contaban lo que pasa en su país, cómo es el régimen, y nadie les creía", expresó. Para el gendarme, difundir esos relatos constituye una parte central de la tarea que decidió emprender luego de haber permanecido detenido durante un año y medio.

La custodia en la Argentina

Durante la entrevista, Gallo también explicó por qué actualmente se desplaza con custodia en territorio argentino. Según relató, esa situación está vinculada con las condiciones establecidas en la medida cautelar mediante la cual obtuvo su salida.

El gendarme explicó que esa resolución disponía que no podía brindar ruedas de prensa y que debía presentarse una vez por mes a firmar en un juzgado. Sin embargo, sostuvo que no cumplió con esos requisitos debido a que actualmente se encuentra en la Argentina.

"No cumplí con los requisitos que me dieron, porque yo salí por una medida cautelar que decía que no podía dar ruedas de prensa y tenía que ir a firmar al juzgado una vez al mes, y yo no lo hice porque estoy en Argentina", recalcó.

De esa manera, Gallo volvió a exponer públicamente su situación personal y reiteró su decisión de mantener visible la situación de los extranjeros que, según afirmó, continúan detenidos sin causa en cárceles venezolanas, al tiempo que expresó su preocupación por las condiciones edilicias del penal El Rodeo tras el terremoto registrado el pasado 24 de junio.