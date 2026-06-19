Netanyahu reafirmó la ocupación de la "zona de seguridad" en el sur del Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que el Ejército mantendrá la denominada "zona de seguridad" en el sur del Líbano, afirmando que Israel no se retirará de ese perímetro mientras las necesidades de seguridad así lo exijan. La declaración fue difundida en base a información del medio Yediot Ajronot.

El mensaje fue pronunciado durante la inauguración de una carretera en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, ubicado en la Cisjordania ocupada, donde Netanyahu volvió a enmarcar la política militar israelí en términos de continuidad y permanencia estratégica.

En ese contexto, el mandatario aseguró: "Seguiremos avanzando por nuestro camino con sabiduría y discreción. Para ello es necesario mantener la zona de seguridad en el sur del Líbano", según consignó DW.

La "zona de seguridad" y su alcance territorial

Israel define como zona de seguridad al perímetro establecido desde el 2 de marzo, cuando fuerzas israelíes ingresaron al sur libanés. Según la descripción oficial, se trata de un área con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros tierra adentro desde la frontera.

Este espacio es presentado por el gobierno israelí como un elemento clave de contención militar. En palabras del propio Netanyahu, la permanencia en esa franja se justifica porque:

Es una barrera operativa entre Hezbolá y los ciudadanos israelíes .

. Permite sostener la protección de comunidades del norte de Israel .

. Se vincula a la lógica de seguridad preventiva frente a amenazas armadas.

El primer ministro fue enfático al sostener que no habrá retirada mientras continúen las condiciones actuales: "Porque esta zona es la barrera entre los terroristas de Hezbolá y nuestros ciudadanos y comunidades", afirmó.

Comparación con Gaza y proyección hacia el norte

Durante su intervención, Netanyahu comparó la situación del sur del Líbano con el escenario en Gaza. Señaló: "Así como hemos restaurado la seguridad y la prosperidad en la Franja de Gaza, las restauraremos en las comunidades del Norte", en referencia a la frontera con el Líbano.

Esta comparación fue utilizada para reforzar la idea de una estrategia replicable en distintos frentes, donde la estabilización militar es presentada como condición previa para la reconstrucción de seguridad en zonas fronterizas.

Contexto diplomático: acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El anuncio de Netanyahu se produjo en paralelo al reciente acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que incluye compromisos regionales relevantes. Según el texto del memorando de entendimiento difundido y citado por la Casa Blanca, ambos países —junto a sus aliados en el conflicto actual— declaran:

El cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes , incluido el Líbano.

, incluido el Líbano. El compromiso de garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano.

A pesar de este marco diplomático, Netanyahu reafirmó su objetivo estratégico central: impedir que Irán obtenga armas nucleares, objetivo que, según sus declaraciones, motivó su participación en un conflicto con la República Islámica en febrero.

Postura militar israelí y continuidad operativa

En línea con las declaraciones políticas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que mantendrán su presencia en la zona ocupada. El comunicado oficial sostuvo que la continuidad responde a necesidades operacionales destinadas a:

Eliminar amenazas contra sus soldados.

Establecer una defensa efectiva de las comunidades del norte israelí.

De este modo, la presencia militar en la franja sur libanesa se consolida como parte de una estrategia de seguridad sostenida, incluso en un escenario de acuerdos internacionales recientes.

Un escenario de tensiones cruzadas

El contraste entre el acuerdo diplomático impulsado entre Estados Unidos e Irán y la decisión israelí de mantener su presencia militar en el sur del Líbano refleja un escenario de tensiones superpuestas. Mientras el memorando internacional plantea un cese de operaciones militares y respeto a la soberanía libanesa, Israel sostiene una política de permanencia basada en criterios de seguridad interna.

En ese marco, la postura de Netanyahu reafirma una línea estratégica donde la seguridad territorial, la contención de Hezbolá y la neutralización de amenazas regionales continúan siendo los ejes centrales de la política exterior y militar israelí en el norte.