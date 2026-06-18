Perú confirmó la visita de León XIV: ¿qué va a pasar con su llegada a la Argentina?

La posibilidad de una visita del papa León XIV a Sudamérica comenzó a tomar mayor consistencia luego de que el presidente de Perú, José María Balcázar, confirmara públicamente que el Sumo Pontífice viajará a su país durante la primera quincena de noviembre de 2026.

El anuncio se produjo después de un extenso encuentro bilateral de casi dos horas que el mandatario peruano mantuvo con la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la Ciudad del Vaticano. La ratificación constituyó el primer dato concreto sobre la agenda internacional del Pontífice para el próximo año y generó repercusiones inmediatas en distintos gobiernos de la región.

La noticia fue interpretada como un paso significativo en la organización de una eventual gira sudamericana más amplia, una hipótesis que comenzó a cobrar fuerza tanto en la Argentina como en Uruguay, donde las respectivas cancillerías siguen de cerca cada movimiento relacionado con la agenda papal.

Un itinerario de entre ocho y diez días

Según expresó Balcázar en declaraciones a RPP, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la permanencia del Papa León XIV en Perú tendría una duración estimada de entre ocho y diez jornadas operativas.

El borrador inicial del itinerario contempla actividades religiosas y oficiales en varias ciudades estratégicas del país. Entre los destinos incluidos se encuentran:

Lima

Chiclayo

Piura

Cusco

Pucallpa

Además, la delegación encargada de la organización y logística analiza la posibilidad de incorporar nuevas escalas dentro del recorrido. Las ciudades que permanecen bajo evaluación son Puno e Iquitos. La factibilidad de sumar estas localidades dependerá de los informes técnicos y operativos que elabore la delegación de avanzada responsable de coordinar los detalles del desplazamiento papal.

La Argentina sigue de cerca cada avance

La confirmación peruana repercutió de manera directa en la Argentina, donde desde hace varios meses se desarrollan gestiones diplomáticas orientadas a concretar una visita del Sumo Pontífice.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió a mediados de mayo, cuando el canciller argentino, Pablo Quirno, dejó entrever la posibilidad de una noticia positiva vinculada con el Papa tras una reunión con el presidente Javier Milei. En aquella oportunidad, el funcionario aludió a la existencia de una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino", aunque aclaró que aún restaban definiciones vinculadas con la coordinación del calendario.

La declaración generó múltiples interpretaciones debido a que coincidió con las negociaciones diplomáticas que el Gobierno argentino venía impulsando desde comienzos de año.

Las gestiones iniciadas en Roma

Las conversaciones para acercar una visita papal a la Argentina tuvieron uno de sus hitos en febrero, cuando representantes de la diplomacia nacional realizaron gestiones en Roma.

Durante ese proceso, las autoridades argentinas entregaron una carta formal de invitación firmada por el presidente Javier Milei. El documento constituyó una manifestación oficial del interés del Gobierno argentino en recibir al Pontífice y formar parte de una eventual gira regional.

Desde entonces, las expectativas se mantuvieron abiertas, aunque sin anuncios oficiales por parte de las autoridades vaticanas. La confirmación de la escala peruana alimentó nuevamente las especulaciones acerca de una posible articulación logística que permita incluir a la Argentina dentro del mismo recorrido continental previsto para noviembre de 2026.

Uruguay también busca incorporarse a la gira

La expectativa no se limita únicamente a la Argentina. En paralelo, las autoridades responsables de las Relaciones Exteriores de Uruguay reconocieron que se encuentran desarrollando intensas gestiones para incorporar a Montevideo dentro de la agenda regional del papa León XIV.

El objetivo es coordinar una visita durante el mismo mes de noviembre, aprovechando la presencia del Pontífice en Sudamérica y facilitando una planificación conjunta de los desplazamientos.

Este escenario fortalece la hipótesis de una gira regional integrada que abarque distintos países del Cono Sur y que permita al líder de la Iglesia Católica desarrollar una agenda de carácter religioso, institucional y pastoral en varias naciones de la región.

La decisión final sigue en manos del Vaticano

A pesar del creciente optimismo que existe en distintos ámbitos diplomáticos, la confirmación de una visita a la Argentina todavía no se produjo formalmente.

Siguiendo los procedimientos habituales del Vaticano, el Palacio Apostólico aún no remitió la notificación oficial a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), instancia considerada indispensable para la organización institucional de cualquier visita papal al país.

Ese documento es el que permite avanzar en la coordinación entre la Iglesia y el Gobierno nacional para la planificación de actividades, cuestiones protocolares, seguridad y logística.

Mientras esa comunicación no sea enviada, la posibilidad de una visita permanecerá en el terreno de las expectativas. Sin embargo, la ratificación oficial del viaje de León XIV a Perú abrió un nuevo escenario y renovó las esperanzas de que noviembre de 2026 pueda marcar también el desembarco del Pontífice en la Argentina, en el marco de una gira sudamericana de alcance regional.