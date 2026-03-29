Nicolás Maduro llamó a la "unión nacional" y a "consolidar la paz" en Venezuela

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, emitieron un mensaje a la nación desde sus cuentas en X —antes Twitter— en lo que se constituyó como su primer pronunciamiento público desde que fueron detenidos por fuerzas estadounidenses en Caracas a comienzos de este año. Ambos agradecieron las expresiones de apoyo que les llegaron en los últimos meses y, sobre todo, hicieron un llamado a "seguir consolidando la paz del país".

En el texto publicado, Maduro y Flores expresaron su gratitud por los "mensajes recibidos" y describieron el impacto que estas manifestaciones tuvieron en su ánimo y espíritu: "Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, y en oración permanente".

Este agradecimiento se convierte en el eje emocional del comunicado, con un tono religioso y de fortaleza moral ante la situación que atraviesan: un proceso judicial en Estados Unidos que los mantiene detenidos lejos de su país y de sus círculos de poder tradicionales.

El llamado a la paz, la unión y la reconciliación

Más allá del agradecimiento, el mensaje de Maduro y Flores se centró en una exhortación a la paz, la unión nacional, la reconciliación y el respeto entre los venezolanos. El expresidente y su esposa subrayaron que "hoy más que nunca" consideran indispensable continuar con la construcción de un ambiente de convivencia pacífica en Venezuela.

El texto completo incluye afirmaciones como:

"Seguir consolidando la paz del país"

"La unión nacional"

"La reconciliación, perdón y el reencuentro"

"Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto porque esa es la senda de la Patria. Esa es la senda del bien."

Estas ideas fueron planteadas en un contexto en el que Maduro y Flores han permanecido alejados de la escena pública tradicional. Su llamado parece diseñado para reforzar una narrativa de estabilidad y diálogo interno, aunque no amplía en detalles concretos cómo se materializaría ese camino que promueven.

Referencias religiosas y tono espiritual

En el comunicado, Maduro y Cilia Flores también incluyeron una cita del Evangelio atribuida a Jesucristo: "Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá." Este recurso refuerza el tono espiritual de sus palabras y subraya la importancia que le asignan a la fe como sostén ante la adversidad.

Cerraron su mensaje con una reafirmación de gratitud y conexión con quienes los apoyan: "Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre".

El uso de este estilo de expresión pone de relieve cómo, en medio de un proceso judicial complejo, los detenidos buscan proyectar una imagen de resistencia moral y cohesión afectiva con su base de seguidores.

Situación judicial: de Caracas a Nueva York

La emisión de este mensaje se produce en un momento clave del proceso judicial que enfrentan tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores en Estados Unidos. Ambos se presentaron el jueves pasado por segunda vez en un tribunal de Nueva York, ante el juez Alvin Hellerstein.

Están acusados de distintos delitos federales, entre los cuales se mencionan:

Delitos vinculados al narcotráfico internacional ,

, Acusaciones relacionadas con el narcoterrorismo , y

, y Cargos por el uso de armas de guerra.

Estos cargos forman parte de una causa que ha tenido repercusión internacional y que mantiene a la pareja en una prisión del estado de Nueva York, donde se encuentran a la espera de una resolución sobre su caso.

La detención de Maduro y Flores ocurrió el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un operativo en Caracas que culminó con su captura y posterior traslado a Estados Unidos. Desde entonces, han permanecido bajo custodia, enfrentando un proceso legal que ha fusionado aspectos de política internacional, lucha contra el crimen organizado y soberanía estatal, sin que hasta ahora se conozcan resoluciones definitivas.

Un mensaje con resonancias políticas y personales

El pronunciamiento de Maduro y Cilia Flores no solo constituye un momento comunicacional relevante en medio de su situación judicial, sino que también plantea elementos claves para interpretar cómo buscan posicionarse ante sus seguidores y ante la opinión pública venezolana e internacional.

Su discurso combina agradecimiento, espiritualidad y un llamado explícito a la paz y la convivencia, sin agregar nueva información sobre su caso judicial ni circunstancias de su captura. En ese sentido, el mensaje se presenta como una pieza de comunicación dirigida tanto al corazón de su base social como al ámbito político más amplio, en un momento en que su situación personal y legal se mantiene sin una resolución, a la espera de los pasos procesales que se desarrollen en Nueva York.