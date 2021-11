"No es para cualquiera": una mujer con dos hijos ahorró el 90% de su sueldo y compró dos casas

Una mujer se ha hecho viral, luego de contar en una entrevista que ahorra el 90 % de su sueldo y que ya logró comprarse dos casas, a pesar de tener dos hijos que van a la escuela.

El caso ha llamado la atención del mundo entero, pues tal vez podría compartir sus secretos, pero también porque la mujer ha dejado en claro que no es algo que sea viable para todos, porque requiere de muchos sacrificios.

Wang Shenai, de 32 años y quien vive en Nanjing, China, ha dicho que lleva un estilo de vida minimalista en el que ella, su esposo y sus hijos solo usan ropa que les regalan así como muebles de segunda mano.

En una entrevista con un medio chino, Shenai dijo que ella creció en la pobreza y que su familia siempre trató de ahorrar lo más que pudo.

Cada que a la madre de Shenai le daban cambio, por ejemplo, tiraba las monedas al suelo para enseñarle a sus hijos que el dinero es difícil de conseguir.

Estas experiencias se quedaron grabadas en Wang, quien ha puesto en práctica todos sus recursos para ahorrar lo más que puede.

Entre los sacrificios que ella y su familia hacen están el no salir para no tener gastos, por lo que no comen fuera de casa, no salen si tienen gastar y mucho menos van de vacaciones.

La mujer que se ha hecho viral tras decir que ahorra el 90 % de su sueldo ha logrado comprarse dos casas luego de llevar este estilo de vida junto a su esposo durante los últimos 9 años.

Otro de los sacrificios que ella y su familia hacen es solo gastar en ropa interior y para ello tienen un presupuesto de 13 dólares al año.

Aunque tiene muchos fans, Wang también ha encontrado haters, pues la mujer no explicó cuánto ganan ni cómo se las ingenian para pagar los servicios básicos como la luz y el agua.