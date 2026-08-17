Otro sismo sacudió México: un movimiento de magnitud 5,2 volvió a poner alerta en Chiapas

Un nuevo sismo de magnitud 5,2 sacudió este domingo el sur de México, cerca de Puerto Madero, en el estado de Chiapas. El movimiento se produjo en una zona próxima a la frontera con Guatemala y volvió a concentrar la atención sobre la actividad sísmica que se registra en esta región.

El temblor ocurrió a las 10:52, hora local, y tuvo una profundidad estimada de 35 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, elaborado a partir de información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Hasta el momento, el dato central tras el movimiento es que no se informaron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del sismo. Sin embargo, los organismos encargados del monitoreo continúan trabajando sobre los registros obtenidos para determinar con mayor precisión las características del evento.

El carácter preliminar del informe también implica que algunos de los datos difundidos inicialmente podrían sufrir modificaciones. Tanto la magnitud como la ubicación exacta del epicentro pueden ser ajustadas a medida que avance el análisis de la información registrada por las estaciones de monitoreo.

Puerto Madero, cerca de la frontera con Guatemala

El epicentro del sismo se ubicó en las cercanías de Puerto Madero, una localidad perteneciente al estado de Chiapas y ubicada en el extremo sur del territorio mexicano.

La ubicación adquiere especial relevancia dentro del seguimiento de este episodio debido a que se trata de una zona próxima a la frontera con Guatemala y de una región caracterizada por una actividad tectónica frecuente. Por ese motivo, los especialistas mantienen un monitoreo constante de los movimientos que se producen en el área.

El seguimiento permite establecer la evolución de cada evento y determinar si se producen nuevos movimientos después de un sismo. En este caso, las autoridades y organismos especializados continúan observando el comportamiento de la actividad registrada alrededor del epicentro.

Durante la misma jornada también fueron detectados otros eventos sísmicos en diferentes puntos de México. Entre los lugares mencionados aparecen Coyuca de Benítez, Tonalá, Puerto Escondido y Agua Prieta, lo que configura una jornada con distintos registros sísmicos en territorio mexicano.

El antecedente del terremoto de magnitud 7,4

El nuevo movimiento de este domingo se produjo mientras las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica posterior al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 17 de julio frente a las costas de Ciudad Hidalgo, también en el estado de Chiapas.

Desde aquel terremoto, los registros sismológicos difundidos hasta el momento contabilizaron más de 1.690 réplicas. Ese antecedente mantiene bajo observación la actividad de la zona, especialmente frente a la aparición de nuevos movimientos.

Entre las réplicas registradas después del terremoto de julio, la de mayor magnitud alcanzó 6,5. De esta manera, la actividad sísmica posterior al evento principal continúa siendo objeto de seguimiento por parte de los organismos especializados.

El sismo de magnitud 5,2 de este domingo se incorpora así a un escenario que las autoridades siguen observando a partir de los movimientos registrados desde el terremoto del 17 de julio.

Sin reporte de víctimas

La información disponible sobre el sismo de este domingo tiene carácter preliminar. Los organismos especializados deben analizar los datos obtenidos por las estaciones de monitoreo antes de establecer de manera definitiva las características del movimiento.

En ese proceso, tanto la magnitud informada inicialmente como la localización del epicentro pueden ser modificadas luego de una revisión más precisa de los registros.

Por ahora, el balance conocido no registra consecuencias personales ni materiales vinculadas con el temblor. Las autoridades no informaron víctimas ni daños materiales y el seguimiento permanece centrado en las localidades próximas al epicentro.

Los organismos de monitoreo continuarán analizando la información disponible para establecer la evolución del fenómeno y determinar si aparecen nuevos movimientos o si se detectan consecuencias relacionadas con el sismo.