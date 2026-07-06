Sánchez tilda de ilegítimo al gobierno de Fujimori y amenaza con "recuperar la democracia"

El dirigente izquierdista Roberto Sánchez, derrotado en la segunda vuelta presidencial por la candidata de derecha Keiko Fujimori, afirmó que el nuevo gobierno carece de legitimidad y anunció la conformación de un frente patriótico con el objetivo de "recuperar la democracia" en Perú. Durante un encuentro realizado en la sede de su partido, acompañado por dirigentes y simpatizantes, el exaspirante presidencial cuestionó el proceso electoral, reiteró que su espacio impugnó los resultados y sostuvo que el Ejecutivo encabezado por Fujimori enfrenta un profundo rechazo en gran parte del territorio nacional.

En ese marco, Sánchez agradeció el respaldo obtenido por su fuerza política, Juntos por Perú, y aseguró que los más de nueve millones de compatriotas que acompañaron su candidatura lo hicieron con el convencimiento de recuperar la democracia, alcanzar justicia para los llamados "mártires del sur" y lograr la libertad del expresidente Pedro Castillo, además de exigir una reparación frente a lo que definió como "el golpismo peruano presente en el Parlamento".

Cuestionamientos al proceso electoral

Durante la conferencia de prensa, Sánchez volvió a rechazar el resultado oficial de la elección presidencial y sostuvo que la decisión de impugnar el escrutinio respondió a presuntas irregularidades registradas durante el proceso.

El dirigente afirmó que "no hubo transparencia, trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta", en referencia al procedimiento aplicado para la llegada y el conteo del voto emitido por los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Según explicó, esa modificación afectó la transparencia del proceso y motivó la presentación de recursos ante organismos internacionales.

"Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar", expresó.

Con esas declaraciones, Sánchez confirmó que su espacio político recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de una revisión de los hechos denunciados.

Un gobierno que, según Sánchez, nace con ilegitimidad

Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo dirigido a cuestionar el origen político del nuevo gobierno. El dirigente sostuvo que la administración encabezada por Keiko Fujimori comienza su mandato marcada por la desconfianza y por un rechazo mayoritario en distintas regiones del país.

"El gobierno de Fujimori nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú", afirmó durante su intervención.

En ese contexto, también reivindicó el desempeño electoral de su candidatura dentro del territorio peruano. Según recordó, obtuvo el 50,08 % de los votos en el país y logró imponerse en 16 de las 24 regiones durante la segunda vuelta presidencial.

Para Sánchez, esos resultados consolidan un respaldo político que considera determinante para el futuro de su espacio.

El anuncio de un frente patriótico

A partir de ese diagnóstico, el dirigente anunció que encabezará un frente patriótico destinado a recuperar la democracia en Perú. Durante su discurso sostuvo que las últimas elecciones fortalecieron la convicción democrática de su movimiento y afirmó que el proyecto político que representa quedó consolidado por el respaldo popular recibido en las urnas.

En ese sentido, expresó que su espacio se encuentra ahora "afianzado en la legitimidad del voto y de la victoria popular que hoy el Perú nos ha dado". El anuncio del frente fue presentado como la herramienta política desde la cual impulsará las acciones que considera necesarias para enfrentar al nuevo gobierno.

Los reclamos dirigidos a Keiko Fujimori

Además de desconocer la legitimidad del Ejecutivo, Sánchez planteó una serie de exigencias que, según afirmó, deberían ser atendidas por la nueva administración. Entre los principales reclamos mencionó la creación de una comisión que investigue las 50 muertes registradas durante las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023.

El objetivo de ese organismo, explicó, debería ser identificar y sancionar a las autoridades políticas que permitieron, según sus palabras, "el uso desproporcionado de la fuerza". Al respecto, remarcó que mientras no exista voluntad política para investigar esos hechos y reparar a los familiares de las víctimas, no habrá posibilidad de diálogo.

"Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar", subrayó.

Pedido de derogación de leyes y libertad para Pedro Castillo

Otro de los puntos planteados por Sánchez fue la derogación de las denominadas "leyes pro crimen", un conjunto de normas aprobadas durante los últimos dos años por el Congreso peruano.

Según indicó, especialistas consideran que esas disposiciones han contribuido al crecimiento del crimen organizado en el país. Asimismo, reiteró que el pueblo exige la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien ocupó la Presidencia entre 2021 y 2022.

El dirigente vinculó ambos reclamos con las condiciones necesarias para cualquier eventual instancia de diálogo con el nuevo gobierno. "Mientras no haya consideración de estas medidas urgentes y prioritarias no le creemos nada, no le tenemos confianza y aquí estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, dignidad y soberanía", afirmó.