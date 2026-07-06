Panamá reveló que le puso rastreadores a las donaciones para Venezuela: ¿qué descubrieron?

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, reveló que decidió colocar rastreadores electrónicos en parte de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio, con el objetivo de poder verificar el recorrido de las donaciones y rendir cuentas a los ciudadanos que colaboraron con la campaña solidaria.

La decisión fue dada a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde mostró el seguimiento realizado mediante dispositivos AirTag, pequeños localizadores electrónicos que fueron introducidos dentro de distintos paquetes de asistencia. Según explicó el jefe comunal, el propósito fue garantizar la transparencia del proceso y conocer el destino final de los insumos reunidos durante una masiva colecta organizada por la Alcaldía de Panamá.

Un rastreador apareció lejos de la zona del desastre

De acuerdo con lo informado por Mizrachi, el seguimiento permitió comprobar que cuatro de los dispositivos permanecían en La Guaira, una de las zonas alcanzadas por el terremoto y considerada el epicentro de la catástrofe. Sin embargo, uno de los rastreadores registró una ubicación distinta.

Ese dispositivo fue localizado en la ciudad de Maturín, ubicada a 531 kilómetros de La Guaira, una situación que llamó la atención del alcalde y motivó la publicación del video. Mizrachi explicó que los AirTag fueron distribuidos estratégicamente entre diferentes productos enviados como ayuda humanitaria.

Entre los elementos donde fueron colocados mencionó:

Cajas de pañales.

Cajas con botellas de agua.

Cajas de detergentes.

Además, señaló que esos productos fueron distribuidos en distintos palets utilizados para el transporte de la carga y enviados en diferentes vuelos, lo que permite identificar el recorrido de cada embarque. Según sus propias palabras, el sistema fue diseñado para poder responder a quienes colaboraron con la campaña solidaria acerca de cuál fue el vuelo utilizado para transportar cada envío y confirmar cuándo la asistencia llegó a destino.

La explicación del alcalde panameño

En declaraciones a la agencia de noticias española EFE, Mizrachi precisó que el monitoreo permitió identificar la ubicación de cinco dispositivos. "Yo pude localizar cuatro que están en La Guaira y uno que no está en La Guaira, que está en Maturín", explicó.

No obstante, aclaró que no posee conocimientos suficientes sobre la geografía venezolana como para extraer conclusiones sobre esa situación.

El alcalde sostuvo que no tiene competencia para interpretar lo que muestran los datos del rastreo y agregó que, desde hacía aproximadamente un día y medio, no había observado actividad del dispositivo que permanecía ubicado en Maturín.

"Prefiero buscar la explicación más lógica"

Ante las distintas interpretaciones que comenzaron a circular sobre la localización de uno de los paquetes, Mizrachi evitó realizar acusaciones o sacar conclusiones apresuradas. El alcalde manifestó que, como dirigente político, está acostumbrado a que surjan teorías y especulaciones, pero aseguró que prefiere buscar primero una explicación razonable antes que pensar en una irregularidad.

Como ejemplo, planteó la posibilidad de que el paquete haya sido entregado a una persona desplazada por el desastre que posteriormente se trasladó junto a familiares hacia otra ciudad.

También sostuvo que esa es la interpretación que elige considerar mientras no existan elementos que indiquen otra situación. Incluso afirmó que mantiene la confianza en la operación humanitaria, al punto de confirmar que continuará enviando asistencia. En ese sentido, señaló que, de no pensar de esa manera, no estarían preparando un nuevo envío de 18 toneladas de ayuda, previsto para el martes.

Una campaña solidaria de 100 toneladas

La Alcaldía de Panamá participó en la organización y recolección de una importante campaña de ayuda humanitaria impulsada por ciudadanos durante la semana pasada.

Según informó Mizrachi, la colecta alcanzó aproximadamente 100 toneladas de donaciones. De ese total, más de la mitad ya fue enviada a Venezuela, mientras que el resto continúa formando parte de la asistencia prevista para los próximos envíos.

Esta ayuda municipal se suma a otros aportes realizados por el Gobierno nacional de Panamá y distintas instituciones públicas del país, que también enviaron contribuciones destinadas a los damnificados por el terremoto.

La respuesta del funcionario argentino Pablo Quirno

La situación generó repercusiones también en Argentina. Luego de que trascendiera el caso expuesto por Mizrachi, una usuaria de la red social X consultó al funcionario Pablo Quirno para saber si las donaciones argentinas habían llegado efectivamente a destino.

Quirno respondió mediante una publicación en esa misma plataforma y explicó el criterio utilizado para la asistencia enviada desde Argentina. En su mensaje sostuvo que el país no está enviando donaciones privadas y señaló que toda la ayuda ofrecida es previamente validada y solicitada por el Gobierno venezolano de acuerdo con las prioridades y necesidades definidas por ese país.

Es por eso que no estamos enviando donaciones privadas.



Todo lo que ofertamos como ayuda es validado y solicitado por el gobierno venezolano en función de sus prioridades y necesidades. https://t.co/ZbLcVNrkcS — Pablo Quirno (@pabloquirno) July 5, 2026

El impacto del doble terremoto

El seguimiento realizado por el alcalde panameño ocurre en el marco de una de las mayores tragedias recientes registradas en Venezuela. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno este domingo, el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrido el 24 de junio, dejó un saldo de:

3.342 personas fallecidas.

16.740 personas heridas.

17.345 personas que perdieron sus viviendas.

Las autoridades venezolanas no difundieron hasta el momento cifras oficiales sobre personas desaparecidas.

Mientras continúan las tareas de asistencia, el sistema de rastreo implementado por la Alcaldía de Panamá busca aportar un mecanismo de seguimiento sobre el recorrido de las donaciones, con el objetivo de ofrecer información a quienes participaron de la campaña solidaria y conocer el destino de los insumos enviados para atender la emergencia provocada por el terremoto.