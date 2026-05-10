"Parecía el 4 de julio": los archivos secretos sobre OVNIS y el relato del Apolo 17

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de desclasificar 162 archivos secretos vinculados a presuntos objetos voladores no identificados volvió a colocar en el centro de la escena mundial uno de los debates más persistentes de las últimas décadas: la existencia de fenómenos aéreos inexplicables y la posibilidad de vida extraterrestre.

La medida fue impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ordenó avanzar con la apertura de información reservada relacionada con los denominados oficialmente "Fenómenos Anómalos No Identificados" (UAP, por sus siglas en inglés). La publicación incluye fotografías, videos, informes militares, documentos de inteligencia y transcripciones históricas que hasta ahora permanecían bajo clasificación oficial.

Entre los registros que más repercusión generaron aparece una conversación mantenida por astronautas de la misión Apolo 17 en 1972, durante la última expedición tripulada de la NASA a la Luna. En ese intercambio, los tripulantes describieron la presencia de extrañas luces y fragmentos brillantes flotando cerca de la nave espacial mientras realizaban maniobras en el espacio.

El relato de los astronautas del Apolo 17

Los documentos difundidos contienen transcripciones de comunicaciones registradas durante la histórica misión lunar de 1972. En ellas, integrantes de la tripulación describen fenómenos visuales que observaron desde las ventanas de la nave.

"Ahora tenemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos", expresó uno de los operadores de la misión en el diálogo que ahora se hizo público. Otro miembro de la tripulación agregó una descripción todavía más llamativa: "Hay un montón de luces grandes en mi ventana de abajo, son muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio".

La frase se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más difundidos tras la desclasificación de los archivos. El episodio volvió a viralizarse en redes sociales y reactivó especulaciones sobre posibles encuentros inexplicables registrados durante misiones espaciales tripuladas.

El hecho adquiere especial relevancia por haberse producido en el marco del Apolo 17, la última misión de la NASA que llevó astronautas a la superficie lunar.

Documentos, videos y fenómenos recientes

Los archivos divulgados no se limitan a registros históricos. La documentación también incorpora reportes recientes elaborados por distintas agencias estadounidenses y testimonios vinculados a observaciones ocurridas en territorio norteamericano durante 2023.

Uno de los informes incluidos recopila declaraciones de siete agentes federales que aseguraron haber visto fenómenos aéreos extraños en el oeste de Estados Unidos.

Según esos testimonios, los agentes describieron:

"Orbes que lanzaban otros orbes"

Una gran esfera luminosa suspendida en el aire

Un objeto semitransparente similar a una "cometa translúcida"

La coincidencia entre distintos relatos independientes aparece señalada como uno de los aspectos que más atención despertó entre investigadores y especialistas que siguen el fenómeno desde hace años.

La desclasificación incorpora además registros elaborados por organismos federales y documentos históricos que habían permanecido bajo reserva oficial durante décadas.

La decisión de Trump y el argumento de la "transparencia"

El Gobierno estadounidense sostuvo que la apertura de los archivos responde a una política de transparencia vinculada a décadas de especulaciones sobre encuentros con OVNIS y posibles evidencias de vida fuera de la Tierra.

Según el comunicado oficial difundido por las autoridades, el objetivo es permitir que la población acceda a documentación que permaneció clasificada durante años.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que "estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo".

Por su parte, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó públicamente la iniciativa y señaló que la exploración espacial "debe servir para ampliar el conocimiento humano sobre los secretos del universo".

Las agencias involucradas en la desclasificación

La publicación de los archivos involucró documentación producida por distintas dependencias federales de Estados Unidos. Entre las agencias participantes aparecen:

La NASA

El FBI

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI)

El Departamento de Energía

La AARO, la oficina creada por el Pentágono en 2022 para investigar anomalías aéreas

La participación de múltiples organismos refuerza la magnitud del proceso de apertura documental impulsado por la administración estadounidense.