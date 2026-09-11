Polémica en Chile: Kast no conmemoró el golpe de Pinochet de 1973

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció que no habría actividades especiales por parte del Poder Ejecutivo para recordar el 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a una dictadura militar de 17 años.

"Voy a trabajar (...). Voy a estar desplegado, como siempre, en regiones", declaró el presidente de la nación trasandina en una entrevista para Radio Cooperativa cuando fue consultado acerca de la violenta irrupción de Augusto Pinochet Ugarte en el poder, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Su intención fue confirmada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien señaló que la actual Administración labora "para construir un mejor Chile hacia adelante, donde las diferencias políticas no lleven al país a los extremos del pasado".

"El 11 de septiembre es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos. Nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha", destacó el funcionario en un informe que se publica en el sitio Actualidad RT.