Polonia retiró la máxima distinción a Zelenski en medio de una nueva tensión histórica con Ucrania

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, tomó la determinación de retirar la Orden del Águila Blanca al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un gesto que introduce un nuevo foco de tensión en la relación bilateral entre ambos países.

La medida se produce luego de que Kiev bautizara una unidad militar con el nombre de Ejército Insurgente de Ucrania, una denominación que desencadenó la reacción del mandatario polaco. En este contexto, Nawrocki expresó públicamente su rechazo a través de un video difundido en la red social X, donde calificó la decisión ucraniana como:

" indignante "

" " incomprensible "

" "profundamente decepcionante"

Estas palabras fueron presentadas por el presidente polaco como una valoración directa del impacto político y simbólico de la decisión tomada en Kiev.

El trasfondo histórico invocado por Varsovia

El argumento central esgrimido por Polonia se vincula con la carga histórica del nombre elegido por Ucrania para su unidad militar. Según lo expresado, el Ejército Insurgente de Ucrania es una fuerza de carácter nacionalista que, de acuerdo con la posición polaca, es considerada responsable de haber masacrado a polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

Este señalamiento introduce una dimensión particularmente sensible en la decisión de Nawrocki, ya que conecta una acción contemporánea de carácter militar y simbólico con hechos históricos asociados a uno de los períodos más trágicos del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial.

En su declaración pública, el mandatario polaco sostuvo además que esta decisión de Ucrania perjudica las relaciones entre Polonia y Ucrania, al entender que promueve un legado histórico vinculado a crímenes de guerra. En ese sentido, enfatizó que la retirada de la condecoración no debe interpretarse únicamente como un gesto protocolar, sino como una advertencia política de mayor alcance.

La Orden del Águila Blanca y su peso institucional

La condecoración en cuestión, la Orden del Águila Blanca, es la más alta distinción estatal de Polonia. De acuerdo con la información difundida, este reconocimiento fue otorgado a Volodímir Zelenski en el año 2023, según reporta la agencia Xinhua.

El retiro de este tipo de distinción no constituye un hecho habitual en la práctica diplomática, lo que refuerza el carácter excepcional de la decisión adoptada por el presidente polaco.

En su intervención, Nawrocki subrayó que la medida constituye:

Una señal simbólica de desaprobación institucional

Una advertencia respecto del rumbo de las decisiones ucranianas en materia histórica y militar

El énfasis en el carácter simbólico del gesto refuerza la lectura política del episodio, más allá de su dimensión protocolar.

La reacción oficial de Ucrania

La respuesta desde Kiev no tardó en llegar. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se pronunció posteriormente sobre la decisión del mandatario polaco.

Sybiha calificó la medida como un:

"error estratégico"

Asimismo, sostuvo que la decisión es:

Injustificada

Impulsiva

Irrespetuosa hacia Volodímir Zelenski y hacia el país en su conjunto

Estas declaraciones reflejan el rechazo oficial del gobierno ucraniano, que interpreta la acción de Polonia como un gesto desproporcionado en el marco de las relaciones bilaterales.

Una relación bilateral bajo presión simbólica y política

El episodio se inscribe en una secuencia de tensiones discursivas entre ambos países, donde el peso de la historia y las decisiones simbólicas adquieren una relevancia central. La retirada de la Orden del Águila Blanca por parte de Polonia introduce un nuevo elemento de fricción diplomática, especialmente por tratarse de la máxima condecoración estatal del país.

En este marco, las expresiones cruzadas entre ambos gobiernos evidencian una escalada retórica en la que los gestos simbólicos adquieren un valor político determinante. La utilización de denominaciones históricas sensibles, las interpretaciones contrapuestas sobre el pasado y la respuesta institucional inmediata configuran un escenario de alta sensibilidad diplomática.

Con la decisión de Nawrocki y la respuesta de Sybiha, la relación entre Polonia y Ucrania se ve atravesada por un episodio que combina historia, memoria y política contemporánea, en un equilibrio cada vez más tenso entre el pasado invocado y las decisiones del presente.