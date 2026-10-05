Por la crisis de la vivienda, Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España

El panorama político en España ha sufrido un giro determinante que altera de forma drástica el calendario institucional. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes Generales y el consecuente adelanto de las elecciones generales para el domingo 29 de noviembre. La decisión ejecutiva se produce inmediatamente después de que el Ejecutivo sufriera un severo varapalo parlamentario y en un clima marcado por la creciente indignación social en las calles de Madrid.

El desencadenante inmediato de esta resolución institucional aconteció el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. Según informó la agencia EFE, la coalición gubernamental no logró recabar los apoyos necesarios, resultando en el rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda presentados por el Ejecutivo. Esta contundente derrota en el Poder Legislativo dejó al descubierto la fragilidad de los apoyos del Gobierno para sacar adelante iniciativas normativas fundamentales en la arquitectura de su programa ministerial.

A la fractura en el ámbito parlamentario se sumó de manera simultánea una intensa tensión en la esfera ciudadana. La atención pública y la movilización social se encendieron en Madrid a raíz del desahucio de una mujer de 87 años, un episodio que generó protestas, amplificó el malestar social alrededor de la problemática habitacional y terminó por cercar políticamente a la administración central ante el descontento popular.

Confrontar la "ola ultraderechista"

Ante la imposibilidad de mantener la viabilidad legislativa de su mandato, Pedro Sánchez se dirigió al país en una comparecencia oficial transmitida desde el Palacio de la Moncloa. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo defendió de manera enfática el trabajo realizado por su Gobierno durante la presente legislatura, reivindicando las reformas impulsadas y situando la nueva cita electoral como una disyuntiva histórica sobre el futuro modelo de convivencia en la nación.

En su discurso, el dirigente socialista apeló de forma directa a la ciudadanía para polarizar el debate público entre dos modelos contrapuestos. El líder del Ejecutivo llamó a los españoles a decidir en las urnas si desean que el país se sume a la "ola ultraderechista" que, según sus palabras, "involuciona y recorta derechos", o si por el contrario prefieren que España continúe consolidándose como "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

Desgaste de la gestión y crisis migratoria

El adelanto de las elecciones generales coloca a Pedro Sánchez ante un escenario complejo. Tras ocho años en el poder, el presidente llega sensiblemente debilitado a esta contienda electoral, salpicado por diversos escándalos y causas judiciales que salpican a personas de su entorno más cercano, entre las que se encuentran su esposa y antiguos colaboradores vinculados al Partido Socialista.

A este desgastante frente judicial se suman las severas críticas recibidas por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. En dicho territorio de soberanía española, miles de personas ingresaron de forma irregular desde Marruecos a finales del mes de julio, generando un colapso asistencial que se mantiene hasta la fecha, con parte de los migrantes alojados en campamentos improvisados sin una solución definitiva.

Reclamos por viviendas

La oposición toma ventaja en el tablero electoral

Las proyecciones demoscópicas reflejan el cambio de ciclo que atraviesa el panorama político nacional. De acuerdo con las encuestas más recientes citadas por la agencia AFP, la correlación de fuerzas sitúa al Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, claramente por delante de los socialistas en intención de voto.

No obstante, las mediciones indican que el Partido Popular no alcanzaría la mayoría absoluta por sí solo. Esta circunstancia obligaría a la principal formación de la oposición a buscar pactos de gobernabilidad tras los comicios, lo que posiciona a Vox, actualmente la tercera fuerza política en representación, como un actor absolutamente clave para la formación de una eventual alternativa gubernamental.

Con la convocatoria para el 29 de noviembre, el calendario político sufre un drástico reordenamiento, dado que los comicios estaban previstos originalmente para el año 2027. De esta manera, Pedro Sánchez cede ante las presiones del Partido Popular, cuya dirección llevaba meses reclamando insistentemente un adelanto electoral que finalmente se concretará en las urnas.