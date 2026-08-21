Por qué los grandes sismos forman parte de la historia reciente en Sudamérica

Perú volvió a mirar al suelo con inquietud este jueves, cuando un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la región de Ayacucho y volvió a instalar una pregunta que atraviesa la historia reciente de Sudamérica: por qué los grandes sismos forman parte de manera recurrente de la realidad de varios países de la región.

El episodio registrado en territorio peruano se produjo en un contexto particular. En menos de dos meses, Venezuela primero y Colombia después también sufrieron importantes movimientos telúricos, configurando una seguidilla de acontecimientos que volvió a poner el foco sobre las condiciones geológicas que caracterizan al continente.

El nuevo sismo tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y alcanzó una profundidad de 108 kilómetros, de acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Durante las primeras horas posteriores al movimiento no se informaron víctimas fatales ni daños estructurales graves. Sin embargo, sí se registraron deslizamientos de tierra en zonas cercanas, mientras las autoridades continuaban con la evaluación de los sectores considerados vulnerables.

La sacudida ocurrió a las 13:00 y fue percibida en distintas regiones del sur peruano. Los datos oficiales del IGP y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señalaron que el movimiento fue sentido en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Ica y Lima. En la capital peruana, la percepción fue más clara en edificios altos. Las primeras imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron polvo y desprendimientos en laderas próximas a poblaciones rurales, mientras los equipos oficiales mantenían las tareas de evaluación en las áreas que podían presentar mayores dificultades de acceso o inestabilidad.

La explicación está debajo de la superficie

Para comprender por qué Perú está expuesto a sismos frecuentes y de gran magnitud es necesario mirar hacia la estructura geológica sobre la que se encuentra asentado el país.

Perú forma parte de una de las áreas más activas del planeta: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea al océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica global.

Esta región reúne el 90% de los terremotos del mundo y más de la mitad de los volcanes activos del planeta. La presencia dentro de este sistema no significa que cada movimiento telúrico vaya necesariamente a convertirse en una catástrofe, pero sí explica la repetición de episodios de diferentes intensidades a lo largo del año.

En el caso peruano, el mecanismo central está relacionado con el empuje de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. En términos simples, una parte del fondo oceánico se introduce por debajo del continente. El roce entre ambas placas permite que la energía se acumule durante años y, cuando esa energía se libera de manera repentina, se produce un sismo.

Este fenómeno recibe el nombre técnico de subducción. Se trata del proceso mediante el cual una placa tectónica desciende por debajo de otra. Esa dinámica permite comprender por qué la costa occidental de América del Sur se encuentra entre las zonas con mayor riesgo sísmico del planeta.

Un cinturón donde se concentra la energía sísmica

El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del CONICET, sostuvo que en el Cinturón de Fuego del Pacífico ocurre "el 90% de los sismos de la Tierra", en sectores donde el fondo del océano Pacífico se hunde por debajo del continente.

Folguera explicó además que, en el caso sudamericano, participan en este proceso las placas Cocos, Nazca y Antártica, en distintos tramos del margen del Pacífico. La costa del continente se encuentra, de este modo, frente a un sistema de placas que permanece en movimiento constante. La fricción no puede observarse directamente, pero determina buena parte del mapa del riesgo sísmico de la región.

El científico Jorge Rabassa, geólogo y doctor en Ciencias Naturales, reforzó esa explicación al señalar: "Toda la energía de sismos y vulcanismo se encuentra allí. Los terremotos y los volcanes tienen el mismo origen que es el movimiento y rupturas de estructuras geológicas".

La explicación permite entender que la sucesión de terremotos no constituye un fenómeno aislado ni responde únicamente a un episodio particular. Se trata de una condición estructural vinculada con la dinámica de las placas tectónicas.

El Cinturón de Fuego del Pacífico tampoco se caracteriza únicamente por su actividad sísmica. En esa extensa franja se encuentra además la mayor cantidad de volcanes y supervolcanes del planeta. Según el Smithsonian Global Volcanism Program, existen en esta zona 687 volcanes que registraron actividad durante el Holoceno, una cantidad equivalente a cerca del 57% de los volcanes activos del mundo.

La franja que atraviesa la costa occidental de América

El llamado Anillo de Fuego circunda el océano Pacífico y atraviesa la costa occidental de América Latina. Su recorrido se extiende desde Chile hasta Canadá, atravesando países como Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos.

La elevada actividad sísmica y volcánica de este sistema está relacionada con la interacción de numerosas placas tectónicas. Entre las principales se encuentran:

Placa del Pacífico.

Placa de Nazca.

Placa de Cocos.

Placa del Caribe.

Placa Norteamericana.

Placa Sudamericana.

Placa Filipina.

Placa de Juan de Fuca.

En cada sector, estas placas pueden chocar, separarse o deslizarse lateralmente. Esos movimientos generan grandes cantidades de energía que queda almacenada en las estructuras geológicas.

Cuando la tensión acumulada supera la resistencia de las rocas, esa energía se libera de manera repentina y da origen a los terremotos. En determinadas circunstancias, cuando el movimiento sísmico provoca un desplazamiento vertical del fondo marino, también pueden generarse tsunamis.

La mayor parte de los terremotos del mundo ocurre cerca de los límites de las placas tectónicas. El Cinturón de Fuego del Pacífico constituye el escenario principal de esa dinámica debido a la concentración de zonas de subducción, fallas y límites divergentes y convergentes entre placas.

Qué ocurrió en Ayacucho

El terremoto de este jueves alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora, según el Instituto Geofísico del Perú. Esa escala tiene una particularidad importante: no mide la energía liberada por el terremoto, sino la forma en que el movimiento es percibido en la superficie y los efectos que puede generar sobre las personas, las viviendas y la infraestructura.

En este caso, los primeros reportes describieron un evento fuerte, prolongado y perceptible en una amplia zona del país, aunque durante las primeras horas los daños registrados fueron acotados.

Las autoridades también descartaron la posibilidad de un tsunami. La precisión fue relevante debido a que muchos terremotos ocurridos en el borde del Pacífico generan una alarma inmediata por la posibilidad de olas de gran tamaño.

En esta oportunidad, la profundidad del evento y sus características iniciales orientaron la evaluación oficial hacia los deslizamientos y las afectaciones localizadas en viviendas rurales.

Hernando Tavera también indicó que Coracora no presentaba pérdidas humanas ni daños estructurales severos al momento de los primeros balances. De todos modos, los equipos de monitoreo mantuvieron la vigilancia sobre las zonas inestables y de difícil acceso, donde los movimientos de tierra pueden aparecer después del temblor principal.

Un país acostumbrado a convivir con el riesgo

El terremoto de Ayacucho se suma a una historia reciente que muestra la recurrencia de la amenaza sísmica en Perú. En julio, la región de Junín sufrió una serie de temblores de hasta magnitud 5,4, que dejaron cinco muertos, cientos de damnificados y decenas de viviendas destruidas.

Antes de ese episodio, uno de los antecedentes más devastadores de las últimas décadas fue el terremoto de Ica de 2007, que alcanzó una magnitud de 7,9, provocó alrededor de 500 muertes y dejó grandes pérdidas materiales. Ese historial ayuda a explicar por qué cada nuevo terremoto no solamente pone en marcha operativos de emergencia, sino que también vuelve a instalar debates relacionados con la prevención, la calidad de las construcciones y la capacidad de respuesta ante acontecimientos extremos.

Los países situados en el borde del Pacífico, entre ellos Japón, Chile, México y el propio Perú, desarrollaron sistemas de monitoreo, normas de edificación y protocolos de evacuación destinados a reducir el impacto de futuros eventos.

La vigilancia continúa en las zonas afectadas

Mientras la causa geológica de la actividad sísmica se mantiene asociada al movimiento constante de las placas, las autoridades peruanas continúan evaluando las consecuencias concretas del terremoto registrado en Ayacucho.

La vigilancia permanece concentrada en Ayacucho y las áreas próximas al epicentro, donde los equipos buscan determinar el alcance real de los deslizamientos reportados durante este jueves.

El nuevo sismo volvió a exponer la dimensión de un fenómeno que excede las fronteras de un solo país. Venezuela, Colombia y Perú atravesaron importantes movimientos telúricos en menos de dos meses, mientras que la estructura geológica del margen occidental sudamericano mantiene activa una dinámica que no se detiene.

Bajo la superficie, la interacción entre las placas continúa acumulando y liberando energía. En ese escenario, Perú permanece dentro de una de las franjas geológicas con mayor riesgo sísmico del mundo, una condición que explica tanto la frecuencia de los terremotos como la necesidad permanente de monitoreo y prevención frente a futuros episodios.