Prohibición histórica en el Reino Unido: menores de 16 años no podrán acceder a redes sociales

El lunes, el primer ministro británico Keir Starmer anunció una de las medidas más restrictivas adoptadas hasta ahora en materia de regulación digital infantil: la prohibición del acceso de menores de 16 años a redes sociales y sitios "dañinos" en línea.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en Downing Street, donde el premier laborista defendió la iniciativa como parte de un esfuerzo global para proteger a niños y adolescentes de contenidos para adultos.

Starmer fue categórico al describir el alcance de la decisión:

"Iremos más allá que cualquier otro país del mundo al prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y establecer protecciones más amplias para que los niños recuperen su infancia".

En ese mismo contexto, el mandatario sostuvo:

"Los gigantes tecnológicos tuvieron su oportunidad y fracasaron, pero nosotros intervenimos para proteger a los niños, apoyar a los padres y establecer una nueva normalidad para las generaciones futuras".

Las declaraciones fueron difundidas por el sitio oficial del Gobierno británico y la cadena BBC, y recogidas por la Agencia Noticias Argentinas.

Qué plataformas quedan alcanzadas y cuáles no

La medida incluye un listado amplio de plataformas que quedarán alcanzadas por la prohibición. Entre ellas se encuentran algunas de las redes sociales más utilizadas a nivel global.

Plataformas incluidas en la prohibición:

Snapchat

TikTok

YouTube

Instagram

Facebook

X

Sin embargo, la comunicación oficial aclara que no está previsto incluir servicios de mensajería como WhatsApp y Signal, que quedarían fuera del alcance de la restricción.

Este punto introduce una distinción clave entre redes sociales y herramientas de mensajería, en el marco de una política que busca limitar la exposición de menores a contenidos y dinámicas consideradas riesgosas.

Cronograma legislativo y entrada en vigor

El Gobierno británico ya trazó un calendario para la implementación de la medida. Según lo anunciado:

Antes de Navidad se presentará la medida ante el Parlamento.

se presentará la medida ante el Parlamento. Las restricciones entrarían en vigor en la primavera de 2027.

Actualmente, en el Reino Unido, la edad mínima para usar principales redes sociales es de 13 años, lo que significa que la nueva normativa elevaría significativamente ese umbral.

Nuevas restricciones y control del entorno digital

Más allá del acceso general, el Gobierno anunció una serie de medidas adicionales orientadas a reforzar la seguridad digital de los menores.

Entre ellas se destacan:

Bloqueo de funciones que permiten a desconocidos comunicarse con menores de 16 años.

Activación de restricciones por defecto para menores de 17 años, con el objetivo de evitar un "cambio drástico a los 16".

Evaluación de posibles "toques de queda nocturnos" para menores de 18 años.

Restricciones al denominado "desplazamiento infinito".

Prohibición de chatbots de inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol dirigidos a menores.

El Gobierno anticipó que los detalles adicionales sobre estas medidas serán difundidos en julio.

Verificación de edad y el rol de Ofcom

Uno de los pilares centrales del plan será la implementación de sistemas de verificación de edad más eficaces, tomando como referencia la experiencia de Australia, país pionero en este tipo de restricciones.

La autoridad reguladora Ofcom, encargada de los sectores de radiodifusión, internet, telecomunicaciones y servicios postales del Reino Unido, llevará adelante un estudio acelerado sobre estos mecanismos.

En paralelo, se aportaron datos relevantes sobre hábitos digitales infantiles:

Niños de entre 8 y 14 años: 3 horas diarias en línea .

. De ese tiempo: 2 horas en redes sociales .

. Plataforma más utilizada: YouTube, con un promedio de 48 minutos diarios.

No obstante, el Gobierno advirtió preocupaciones emergentes sobre el uso de VPN para eludir los bloqueos.

Apoyos, críticas y el debate social

La medida surge tras una consulta pública que recibió más de 116.000 respuestas. Según el Gobierno:

9 de cada 10 padres apoyaron la prohibición.

apoyaron la prohibición. Dos tercios de los jóvenes coincidieron en restringir al menos algunas plataformas a menores de 16 años.

El anuncio fue bien recibido por activistas, especialmente padres que han perdido a sus hijos y atribuyen a las redes sociales un rol en los desenlaces fatales.

Entre ellos, Esther Ghey, madre de la adolescente asesinada Brianna Ghey, expresó su apoyo y afirmó que la medida "potencialmente salvaría la vida de muchos niños", según The Guardian.

Sin embargo, también surgieron voces críticas. La Fundación Molly Rose, una ONG creada por la familia de Molly Russell, adolescente británica que se suicidó tras ver contenido dañino en redes sociales, advirtió que la prohibición podría generar una falsa sensación de seguridad en los padres.

Un debate global en expansión

El anuncio del Gobierno británico se inscribe en una discusión internacional cada vez más intensa sobre los límites del entorno digital para menores. La combinación de regulaciones estrictas, control tecnológico y preocupación social posiciona al Reino Unido en el centro de una transformación normativa que, según lo previsto, comenzará a aplicarse plenamente en la primavera de 2027.