Trump anunció un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar la tensión petrolera mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, tras más de tres meses de conflicto que mantuvieron en vilo a los mercados internacionales y generaron preocupación por una eventual crisis energética global.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense informó que, como parte del entendimiento, Washington levantará el bloqueo marítimo que había impuesto sobre la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump, aunque sin brindar mayores detalles sobre los términos alcanzados.

La firma oficial del acuerdo está prevista para el próximo viernes 19 de junio, según anunció Pakistán, país que actuó como mediador durante las negociaciones entre ambas naciones.

Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, sostuvo que el entendimiento con Estados Unidos implica el final inmediato del conflicto.

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", afirmó el funcionario durante una entrevista concedida a la televisión estatal iraní.

El diplomático también aseguró que los objetivos perseguidos por los adversarios de Irán no fueron alcanzados.

"El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra", declaró.

Pakistán confirmó el entendimiento

El anuncio inicial del acuerdo fue realizado por Pakistán, país que intervino como mediador en las conversaciones.

"Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el Acuerdo de Paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán ha sido alcanzado. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano", expresó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Según lo informado, el entendimiento pone fin a una guerra iniciada el 28 de febrero, que durante meses alimentó temores sobre una posible interrupción del comercio mundial de petróleo y una crisis energética de alcance internacional.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, confirmó que tiene previsto asistir a la ceremonia de firma que se realizará en Ginebra.

"Definitivamente planeo estar ahí, pero es posible que el presidente también esté", señaló durante una entrevista con Fox News al ser consultado sobre el acto previsto para el 19 de junio.

La eventual presencia de Trump en la ceremonia todavía no fue confirmada oficialmente.