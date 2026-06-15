Rusia lanzó uno de los mayores ataques contra Ucrania y dañó un histórico monasterio

Rusia llevó adelante durante la madrugada de este lunes una de las ofensivas aéreas más intensas registradas en los últimos meses contra territorio ucraniano. Según informaron las autoridades de Ucrania, el ataque incluyó el lanzamiento de 611 drones y 70 misiles, una operación de gran magnitud que tuvo como principales objetivos las ciudades de Kiev, Járkiv y Dnipro, aunque también alcanzó otras regiones del país.

El saldo preliminar reportado por las autoridades ucranianas dejó al menos nueve personas fallecidas, decenas de heridos y daños de consideración en infraestructura civil. Entre los episodios más significativos de la jornada se encuentra el incendio que afectó a la histórica Lavra de Kiev-Pechersk, un complejo religioso reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO y considerado uno de los sitios más importantes del cristianismo ortodoxo en Europa oriental.

La nueva escalada militar se produce en un contexto marcado por la continuidad de los enfrentamientos en distintos frentes de guerra y por la ausencia de avances concretos hacia una negociación que permita poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

Una ofensiva masiva sobre varias ciudades ucranianas

De acuerdo con la información difundida por las autoridades ucranianas, la operación militar rusa tuvo un alcance amplio y afectó simultáneamente diversas regiones del país.

La capital, Kiev, fue uno de los principales focos de los ataques. Allí, las explosiones impactaron sobre edificios residenciales, comercios y mercados ubicados en distintos barrios de la ciudad. Las cifras preliminares indican que en Kiev murieron cuatro personas y al menos 30 resultaron heridas. Entre los lesionados se encuentran dos niños de 5 y 6 años, de acuerdo con los reportes difundidos tras la ofensiva.

Además de la capital, los bombardeos alcanzaron a Járkiv, Dnipro y otras regiones, provocando daños materiales y nuevas víctimas.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que los objetivos de la operación fueron instalaciones militares, oficinas de reclutamiento y bases aéreas. Desde Moscú afirmaron que la ofensiva logró cumplir todos los objetivos previstos.

La denuncia por la táctica de "doble golpe" en Járkiv

Uno de los episodios más graves denunciados por las autoridades ucranianas ocurrió en la ciudad de Járkiv. Según informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, las fuerzas rusas habrían utilizado una táctica conocida como "doble golpe", que consiste en lanzar un segundo ataque sobre una zona que ya fue bombardeada previamente, cuando los equipos de emergencia se encuentran realizando tareas de rescate y asistencia.

De acuerdo con el reporte oficial, cuatro rescatistas y un empleado municipal murieron cuando drones rusos impactaron sobre el lugar donde se desarrollaban los operativos de emergencia.

Además, el ataque dejó:

• Cuatro rescatistas fallecidos.

• Un empleado municipal fallecido.

• Seis socorristas heridos.

• Tres civiles heridos.

Las autoridades locales señalaron que el segundo ataque se produjo mientras los equipos trabajaban en la asistencia de las víctimas afectadas por el bombardeo inicial.

El incendio en la histórica Lavra de Kiev-Pechersk

Uno de los hechos que generó mayor preocupación durante la jornada fue el incendio registrado en la Lavra de Kiev-Pechersk, uno de los sitios religiosos más emblemáticos de Ucrania.

El complejo monástico fue fundado entre los siglos XI y XIX y constituye uno de los principales centros históricos y espirituales del cristianismo ortodoxo en Europa oriental. Las llamas alcanzaron el techo de la Catedral de la Dormición, una de las construcciones más representativas que integran el conjunto religioso.

El jefe de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, el metropolitano Epifanio, calificó lo ocurrido como un ataque contra "la humanidad, la historia y el cristianismo".

Un patrimonio reconocido a nivel mundial

La Lavra de Kiev-Pechersk posee un valor histórico y cultural excepcional. El complejo fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO y alberga una amplia variedad de edificaciones religiosas y espacios históricos.

Entre sus principales características se destacan:

• Monasterios históricos.

• Iglesias de gran valor arquitectónico.

• Una extensa red de cuevas subterráneas.

• Un importante centro de peregrinación religiosa desarrollado durante siglos.

El daño ocasionado por el incendio despertó preocupación debido a la relevancia cultural y espiritual que el sitio posee tanto para Ucrania como para el patrimonio histórico mundial.

Daños en Dnipro y Sumy

La ofensiva rusa también tuvo consecuencias en otras regiones del país. En la región de Dnipropetrovsk fue destruido uno de los edificios de un colegio. Asimismo, se registraron daños en instituciones educativas y culturales.

Por otra parte, en la región de Sumy un ataque alcanzó un edificio de departamentos y dejó varias personas heridas. Entre los lesionados se encuentra un menor de edad, según la información difundida por las autoridades locales.

Estos episodios ampliaron el alcance geográfico de una ofensiva que impactó sobre distintos puntos del territorio ucraniano y provocó daños en áreas residenciales, educativas, culturales y religiosas.