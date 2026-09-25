Putin afirmó que no se está preparando para "una guerra con Europa"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este viernes que Moscú no se prepara para un enfrentamiento militar con Europa, en medio de las advertencias de distintos gobiernos europeos sobre una posible expansión del conflicto.

"Mucha gente en Europa dice que espera una agresión por parte de la Federación Rusa y que por ello debe prepararse para combates, para una guerra con Rusia", afirmó Putin durante el Foro Internacional de la Cultura en San Petersburgo y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Y agregó: "Pero quisiera subrayar una vez más que no nos estamos preparando para combates de ningún tipo con Europa".

Putin también sostuvo que Rusia evalúa la posibilidad de reanudar las negociaciones directas con Ucrania, aunque vinculó esa decisión con los recientes ataques ucranianos contra territorio ruso.

El mandatario hizo referencia especialmente a la ofensiva del 20 de septiembre, cuando autoridades rusas reportaron más de 1.600 drones dirigidos hacia distintas zonas del país, incluidos cientos contra la región de Moscú. El ataque provocó víctimas y daños en infraestructura, entre ellos una refinería de petróleo, según informaron las autoridades rusas.

"Sobre las propuestas para reanudar las negociaciones, sí, todas están sobre la mesa y todo es posible, pero después de todo lo que han hecho, reflexionaremos detenidamente sobre qué pasos debemos dar en respuesta", declaró el jefe del Kremlin.

Putin acusó además a Kiev de intentar interferir en las elecciones legislativas rusas mediante ataques contra objetivos vinculados con el proceso electoral. Días antes, el mandatario ya había señalado que las acciones ucranianas estaban dificultando los esfuerzos para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Las negociaciones entre Moscú y Kiev impulsadas con mediación de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump tuvieron varias rondas, pero no lograron destrabar los principales desacuerdos.