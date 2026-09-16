El testaferro de Maduro se declaró culpable de lavado y acordó colaborar con la Justicia de EE.UU.

El empresario y exministro de Industria venezolano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero y acordó cooperar con la Justicia de Estados Unidos a cambio de una reducción de pena. El avance se produce en el marco de una causa que investiga un esquema de corrupción y lavado de activos relacionado con funcionarios y estructuras del Gobierno venezolano.

Según lo informado por la agencia de noticias EFE, Saab reconoció ante la Justicia estadounidense que en 2015 organizó junto con altos funcionarios venezolanos un esquema ilegal de sobornos relacionado con el programa público de alimentos Clap, cuyos fondos terminaron vinculados con operaciones hacia el sur de Florida.

El acuerdo alcanzado adquiere particular relevancia porque no se limita al reconocimiento de los delitos por parte del acusado. Saab también se comprometió a brindar información completa en futuros procesos judiciales, lo que podría incorporar nuevos elementos a las investigaciones que lleva adelante la Justicia estadounidense.

El documento detalla que el exfuncionario admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero y fraude junto a altos miembros del Gobierno venezolano. La cooperación acordada con las autoridades estadounidenses constituye, de este modo, una parte central del nuevo escenario judicial.

Los funcionarios mencionados en la causa

Dentro de la documentación judicial aparecen varios nombres vinculados con el esquema investigado. Entre ellos figuran Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

A esa lista se suman dos sospechosos que no fueron identificados públicamente por la Fiscalía. El acuerdo de cooperación establece que Saab aportará información completa en futuros procesos judiciales. El alcance de esa colaboración se encuentra relacionado con las investigaciones sobre las operaciones de lavado de dinero y fraude reconocidas por el propio acusado.

Los nombres que aparecen en la causa son:

Álvaro Pulido Vargas.

José Gregorio Vielma Mora.

Emmanuel Enrique Rubio González.

Carlos Rolando Lizcano.

Dos sospechosos no identificados públicamente por la Fiscalía.

La inclusión de estos nombres en la documentación forma parte del expediente judicial y del esquema de cooperación acordado por Saab con las autoridades estadounidenses.

Maduro no aparece mencionado en el acuerdo

Uno de los aspectos destacados del documento es que no menciona directamente a Nicolás Maduro. La referencia adquiere relevancia dentro del contexto de la causa debido a que Maduro permanece detenido en Nueva York, donde se encuentra imputado por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El acuerdo de cooperación de Saab, según la información proporcionada, no incorpora directamente al mandatario venezolano entre los funcionarios señalados en el documento. Por lo tanto, mientras el exministro aceptó declararse culpable y aportar información a la Justicia estadounidense, el nombre de Maduro no aparece directamente mencionado en este acuerdo específico.

La comparecencia tras su deportación

Saab compareció ante la Justicia estadounidense después de haber sido deportado desde Venezuela, donde se encontraba bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

En su presentación judicial apareció con barba y vestimenta beige, en una imagen que acompañó este nuevo capítulo de la causa. Su comparecencia se produce luego de una trayectoria política y judicial que lo llevó a ocupar cargos de relevancia dentro de la estructura gubernamental venezolana y posteriormente a enfrentar acusaciones ante la Justicia estadounidense.

El acuerdo actual modifica la posición que había adoptado inicialmente frente a los cargos.

De "no culpable" a la cooperación judicial

Saab se había declarado inicialmente "no culpable" el pasado 24 de julio. Ese posicionamiento había tenido lugar luego de su desempeño como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela entre 2024 y 2026.

Ahora, el acusado cambió su estrategia judicial al reconocer los delitos y aceptar cooperar con las autoridades estadounidenses a cambio de una reducción de pena. La secuencia permite observar un recorrido que combina el ejercicio de funciones dentro del Gobierno venezolano, acusaciones por operaciones financieras ilegales y, finalmente, un acuerdo de colaboración con la Justicia estadounidense.

El reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de aportar información constituyen los dos elementos principales del nuevo acuerdo.

Un antecedente de intercambio de prisioneros

El caso de Saab también tiene un antecedente relacionado con la política de Estados Unidos hacia Venezuela durante la gestión del expresidente Joe Biden.

En 2023, el empresario había sido liberado como parte de un intercambio por prisioneros estadounidenses en Venezuela. Ese episodio precedió a su posterior evolución dentro del sistema político venezolano y al proceso judicial que ahora vuelve a colocarlo ante la Justicia estadounidense.

La liberación de 2023 y el actual acuerdo judicial forman parte de una trayectoria marcada por decisiones de alto impacto político y judicial en torno a Venezuela y Estados Unidos.

Una causa que puede sumar nueva información

El reconocimiento de Saab llega en un momento clave para las investigaciones estadounidenses relacionadas con la estructura estatal venezolana. El propio acuerdo contempla su compromiso de brindar información completa en futuros procesos judiciales, lo que abre la posibilidad de que su testimonio sea utilizado en otras causas.

El expediente ya incluye referencias a varios funcionarios y a dos sospechosos cuya identidad no fue difundida públicamente por la Fiscalía. A partir del acuerdo, la Justicia estadounidense podrá contar con la colaboración directa de uno de los protagonistas del esquema investigado.

La causa se concentra en operaciones vinculadas con lavado de activos, fraude y sobornos relacionados con el programa Clap, con operaciones que, según el reconocimiento realizado por Saab, estuvieron vinculadas con el sur de Florida.

El alcance de la información que pueda aportar en adelante será parte de los próximos pasos judiciales.